В Китае сделано более 2,22 миллиарда прививок от коронавируса

В Китае уже сделано 2 220 128 000 прививок от коронавируса, сообщил 10 октября Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Население Китая составляет 1,45 миллиарда человек. Вакцинация там началась 15 декабря 2020 года, и на сегодня обе дозы вакцины получили 1,047 миллиарда человек. Для прививок в КНР используется четыре вакцины собственного производства, вдобавок к этому есть еще три препарата, предназначенных для экстренного применения.

Ранее китайские эпидемиологи заявляли, что для появления коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 80-85 процентов населения. Как ожидается, о появлении такого иммунитета КНР заявит в конце года.