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10.10.2021 17:35
Рубрика: Власть

В МИД РФ рассказали об условиях визита Нуланд в Москву

Текст: Екатерина Забродина
На Смоленской площади раскрыли некоторые подробности подготовки визита замогоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Некоторые россияне были исключены из американских санкционных списков в обмен на согласие Москвы принять госпожу Нуланд, которая находилась в аналогичном "стоп-листе" РФ. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова на программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Дипломат уточнила, что визит Нуланд в Москву был инициирован американской стороной. "Она действительно была в санкционных списках. Это предполагает, что человек не может пересечь границу. Они (американцы - прим. "РГ") включали российских представителей - международников - в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", - объяснила Захарова.

Фото: МИД РФ
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Таким образом официальный представитель МИД РФ подтвердила, что американцы сняли ограничения с некоторых россиян. "Мне кажется, что наши западные партнеры должны анализировать этот подход и понимать, что мы можем отвечать негативом на негатив. Мы можем отвечать позитивом на позитив, и делаем всегда выбор в пользу второго", - заключила Захарова. О каких конкретно россиянах, исключенных из американских списков, идет речь, не сообщается.

Ранее Захарова рассказала, что Нуланд во время визита в Москву 11-13 октября встретится с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

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