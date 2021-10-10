В МИД РФ рассказали об условиях визита Нуланд в Москву

Дипломат уточнила, что визит Нуланд в Москву был инициирован американской стороной. "Она действительно была в санкционных списках. Это предполагает, что человек не может пересечь границу. Они (американцы - прим. "РГ") включали российских представителей - международников - в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах", - объяснила Захарова.

Таким образом официальный представитель МИД РФ подтвердила, что американцы сняли ограничения с некоторых россиян. "Мне кажется, что наши западные партнеры должны анализировать этот подход и понимать, что мы можем отвечать негативом на негатив. Мы можем отвечать позитивом на позитив, и делаем всегда выбор в пользу второго", - заключила Захарова. О каких конкретно россиянах, исключенных из американских списков, идет речь, не сообщается.

Ранее Захарова рассказала, что Нуланд во время визита в Москву 11-13 октября встретится с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.