В ПФР рассказали, как получить накопительную пенсию

Также необходимо иметь средства пенсионных накоплений, при этом размер накопительной пенсии должен составить более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), рассчитанного на день назначения накопительной пенсии.

Права на пенсионные накопления есть у нескольких категорий граждан: людей 1967 года рождения и моложе, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили его средства на свою будущую пенсию.

Существует несколько видов выплат накопительной пенсии. Так, по данным ПФР, накопления могут быть перечислены в виде единовременной выплаты. Это разовая выплата всех накоплений гражданам, у которых отсутствует право на страховую пенсию, либо размер накопительной пенсии составляет менее 5% от общей суммы страховой пенсии и накопительной пенсии

Также есть срочная пенсионная выплата - это ежемесячная выплата пенсии в течение 10 лет при возникновении права на страховую пенсию по старости (в т.ч. досрочно) для участников программы госсофинансирования, либо граждан, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Есть и непосредственно накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная денежная выплата при назначении страховой пенсии по старости.

На какую именно выплату есть право у человека, рассчитывают специалисты того пенсионного фонда, где накопления находятся. Это либо Пенсионный фонд России, либо негосударственные пенсионные фонды.