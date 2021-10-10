В ПФР рассказали об особенностях выхода на пенсию педагогов

Учителя и другие педагогические работники могут по закону досрочно выйти на пенсию. Но при этом существует ряд нюансов, которые необходимо учитывать.

Прежде всего необходимо иметь 25-летний стаж в учреждениях образования и наличие определенного пенсионного коэффициента, напоминают специалисты отделения Пенсионного фонда России по Орловской области.

Также важно, чтобы должность педагога и место его работы было в Списках должностей и учреждений, утвержденных постановлением правительства РФ № 781 от 29.10.2002 года; постановлением правительства РФ № 1067 от 22.09.1999 года; постановлением Совмина РСФСР № 463 от 06.09.1992 г. или постановлением Совмина СССР № 1397 от 17.12.1959 г.

Эксперты также обращают внимание, что с 1 сентября 2000 года одним из условий досрочного выхода на пенсию является занятость работников на полную ставку.

Играет роль и увеличившийся возраст выхода на пенсию. Так в 2022 году у учителей право выхода на пенсию возникает на 4 года позже, в 2023-м и последующие годы - на 5 лет позже даты, на которую приобретен требуемый стаж.