В России появится федеральная система учета успеваемости школьников

Минпросвещения поддерживает идею создания федеральной электронной системы учета успеваемости школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Нужно прекратить постоянную смену таких систем, выход - введение такой системы на федеральном уровне, - цитирует Кравцова ТАСС.

Кравцов подчеркнул: главное отличие государственной системы - строгие требования.

- К государственной информационной системе предъявляются все требования, которые минимизируют и утечку персональных данных, и проникновение в эту систему, и другие риски, - отметил министр.