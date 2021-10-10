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Рубрика: В мире

В Сирии "Панцирь-С" уничтожил восемь израильских ракет

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" российского производства, стоящий на вооружении сирийских сил ПВО, уничтожил восемь израильских ракет. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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По его словам, вечером восьмого октября шесть истребителей F-16 ВВС Израиля пересекли государственную границу в районе Эт-Танф и нанесли удар по аэродрому "Т-4" ("Тифор") в провинции Хомс. Из 12 выпущенных управляемых ракет уничтожено восемь, пишет РИА Новости.

Контр-адмирал добавил, что в результате атаки ранения получили шестеро сирийских военнослужащих. Также незначительно пострадало имущество армии САР.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку со стороны израильских военно-воздушных сил. По данным агентства SANA, зенитчики сумели поразить несколько ракет противника.

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