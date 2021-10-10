В США охранник магазина получил ножевые ранения из-за спора о маске

Неизвестный нанес множественные ножевые ранения охраннику магазина Apple Store в Нью-Йорке. Причиной нападения стал спор по поводу ношения защитной маски в магазине, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на полицию.

По предварительным данным, охранник магазина при входе сообщил мужчине о необходимости надеть защитную маску и получил отказ. После словесной перепалки вошедший мужчина достал "острый предмет" и несколько раз ударил им охранника, пишет ТАСС. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.

В Нью-Йорке с сентября посетители обязаны предъявлять сертификат о вакцинации при посещении ресторанов, баров, спортзалов, развлекательных учреждений и общественных мест, где проводятся массовые мероприятия. Магазины и торговые центры разрешено посещать без предъявления сертификата, однако охранники следят за тем, чтобы посетители при входе надевали защитные маски.