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Рубрика: В мире

Врач рассказал об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили чувствует себя гораздо хуже спустя десять дней голодовки в тюрьме. Об этом в эфире телекомпании "Мтавари архи" рассказал его врач Николоз Кипшидзе.

Фото: REUTERS
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Кипшизде заявил, что Саакашвили страдает от генетического заболевания крови, при котором противопоказано голодание.

Как уточнил медик, состояние здоровье Саакашвили резко ухудшилось за последние два дня, теперь он с трудом говорит и двигается. За десять дней, которые политик отказывается от еды, он похудел на 14 кг.

Напомним, экс-глава Грузии Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Грузии и помещен в тюрьму в Рустави. В его отношении ведутся несколько уголовных дел.

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