Врач рассказал об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили чувствует себя гораздо хуже спустя десять дней голодовки в тюрьме. Об этом в эфире телекомпании "Мтавари архи" рассказал его врач Николоз Кипшидзе.

Кипшизде заявил, что Саакашвили страдает от генетического заболевания крови, при котором противопоказано голодание.

Как уточнил медик, состояние здоровье Саакашвили резко ухудшилось за последние два дня, теперь он с трудом говорит и двигается. За десять дней, которые политик отказывается от еды, он похудел на 14 кг.

Напомним, экс-глава Грузии Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Грузии и помещен в тюрьму в Рустави. В его отношении ведутся несколько уголовных дел.