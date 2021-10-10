Врачи Роспотребнадзора рассказали, как восстановить память после COVID-19

Проблемы с памятью часто встречаются у перенесших COVID-19 и могут сохраняться до полугода. Но полностью восстановиться возможно. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на врачей Роспотребнадзора.

По словам заместителя директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, к когнитивным нарушениям относят не только нарушения памяти, но и снижение способности анализировать информацию, делать выводы, формулировать фразы, осуществлять обдуманные действия.

Трудности с запоминанием могут встречаться даже у пациентов, переболевших коронавирусом в легкой форме. Вакцинация существенно снижает степень тяжести течения заболевания и уменьшает все проявления, в том числе и нарушения памяти, подчеркнула Руженцова.

Полное восстановление памяти после перенесенного коронавируса зависит от выраженности нарушений и корректирующей терапии, отметила младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина.

Ежедневное разгадывание кроссвордов, запоминание стихов или других текстов, решение математических задач - благотворно влияют на мыслительную деятельность и память, пояснила врач. Наиболее правильный комплекс мероприятий могут порекомендовать терапевт или невропатолог, так как универсальной схемы нет. Также таким пациентам могут назначать витаминные комплексы, добавила Хавкина. На нервную систему наиболее выраженное влияние оказывают витамины группы В.