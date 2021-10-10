ВС РФ: Банки не имеют права навязывать заемщикам "свою" страховую фирму

Новости

Петербургский школьник устроил стрельбу из пневматики 19:00
Опознание погибших в авиакатастрофе пройдет 11 октября в Набережных Челнах 18:56
Яка Бийол: Матч против россиян будет особенным для меня 18:40
Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения 18:35
В Оренбуржье число жертв суррогатного алкоголя увеличилось до 34 18:25
В Сочи прооперировали пассажирку, попавшую в ДТП с участием Собчак 17:38
В России опровергли слова Трампа о копировании военной техники США 17:25
В авиакатастрофе в Татарстане погибли опытные парашютисты из Удмуртии 17:15
В Татарстане появился временный мемориал погибшим в авиакатастрофе 17:00
Европейцам представили "кошмарный сценарий" грядущей зимы 16:59
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак 16:27
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "микса" вирусов в Крыму 16:25
В Воронеже для экономии кислорода остановили испытания ракет 16:19
В Оренбуржье арестованы еще два фигуранта дела об отравлении алкоголем 16:18
Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето 16:14
Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 16:03
Родственников пострадавших в авиакатастрофе разместят в Набережных Челнах 15:55
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП 15:43
На Канарах обрушился склон извергающегося вулкана 15:25
Большой театр отменил оперу "Садко" после гибели артиста на сцене 15:00
ДОСААФ России приостановило полеты самолетов типа L-410 14:44
Школы Воронежа перевели на дистанционное обучение 14:37
ВОЗ: В борьбе с коронавирусом пройдено около 60% пути 14:37
Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи 14:35
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
10.10.2021 19:03
Рубрика: Происшествия

ВС РФ: Банки не имеют права навязывать заемщикам "свою" страховую фирму

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Очень полезное и важное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда изучил спор гражданина и банка, который наказал своего заемщика за то, что он застраховал свою жизнь и здоровье не в той страховой компании, которую рекомендовал банк. Финансовое учреждение просто повысило этому человеку процентную ставку по вкладу за то, что он выбрал стороннюю страховую компанию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подобное действие банка нарушает законы и права заемщика сказал Верховный суд РФ. Но до Верховного суда гражданину пришлось пройти все местные судебные инстанции, которые в действиях банка не увидели ничего особенного.

Фото: Сергей Михеев
ВС РФ: При банкротстве застройщика дольщик может взять квартиру вместо денег

Пришлось высокой инстанции поправлять коллег и отменять принятые ими решения. Подобные разъяснения могут помочь очень многим гражданам, учитывая, что в нашей стране абсолютное большинство граждан пользуются банковскими кредитами и сталкиваются с аналогичными действиями финансовых организаций.

А теперь детали этого спора. Наш герой взял в крупном банке солидный кредит под 11,9 процента годовых. Одновременно с оформлением кредита ему пришлось по требованию банка подписать договор страхования своей жизни и здоровья.

Подобная процедура является обычной практикой при получении кредита во всех банках. Но навязанный кредит был мужчине неудобен по многим параметрам, одними из которых были сроки страхового договора - на год больше, чем время, на который был взят кредит.

Именно местный суд обязан был выяснить - не ограничивают ли условия кредита свободу договора

Наш герой, получив кредит, в течение одного дня расторг невыгодную ему страховку и заключил такую же, но - с другой фирмой. В новом договоре выгодоприобретателем значился банк, в котором он взял кредит. В ответ банк тут же поднял ему ставку кредита с 11,9 до 17,9 процента годовых. Ошарашенный заемщик обратился с иском в суд. Там истец рассказал, что навязанный банком договор был ему со всех сторон не выгоден, в том числе и по срокам. "Банковская" страховка его жизни и здоровья была на три года. Новая - на год.

Но в местном суде гражданину не повезло - суд встал на сторону банка. В решении суда сказано, что повышение ставки по вкладу было законным, так как мужчина "не исполнил обязанности по страхованию жизни и здоровья". А такие обязанности прописаны в его договоре с банком.

Позже, когда наш герой стал оспаривать такое решение, апелляция и кассация заявили, что согласны с позицией первой судебной инстанции.

Правда, они еще добавили, что новый договор, который заключил гражданин с другой страховой компанией, - "не соответствует требованиям банка, в части одновременности заключения договора страхования с кредитным договором".

Пришлось человеку дойти до Верховного суда РФ, где материалы дела изучили и с доводами заемщика согласились. Проанализировав спор, высокий суд напомнил коллегам положения Закона "О потребительском кредите (займе)".

Там в статье 5 дословно сказано следующее: стороны могут договориться о необходимости заключения договора страхования, который нужен "для исполнения договора о потребительском кредите". Но по тому же закону (статья 7), кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит на тех же условиях - сумма, срок возврата и процентная ставка, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь у другого страховщика в пользу банка. Да, высокий суд подтвердил, что страховщик должен соответствовать критериям, установленным кредитором, но "в соответствии с требованиями законодательства РФ".

Требования , о которых сказал Верховный суд, наш герой выполнил, назвав в новом договоре страхования своей жизни и здоровья банк выгодополучателем, если с ним что-то случится.

Верховный суд РФ подчеркнул еще один важный момент - местный суд не установил, предусматривает ли кредитный договор в период своего действия возможность замены страховой компании и насколько подобное условие согласуется с Законом "О потребительском кредите (займе)".

По мнению Судебной коллегии, именно местный суд обязан был выяснить - не ограничивают ли условия кредита свободу договора, "которая гарантирована гражданским законодательством всем участникам гражданского оборота".

А еще, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, местный суд не проверил, была ли у нашего героя возможность выбрать другую страховую компанию и была ли доведена до его сведения информация о том, какие требования предъявляет его банк к своим клиентам.

В итоге Верховный суд отменил все принятые по этому делу судебные решения и отправил этот спор на новое рассмотрение с учетом своих разъяснений.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Банки Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

Главное сегодня

В МИД РФ рассказали об условиях визита Нуланд в Москву
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра
За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой