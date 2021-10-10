ВС РФ: Банки не имеют права навязывать заемщикам "свою" страховую фирму

Очень полезное и важное разъяснение сделал Верховный суд РФ, когда изучил спор гражданина и банка, который наказал своего заемщика за то, что он застраховал свою жизнь и здоровье не в той страховой компании, которую рекомендовал банк. Финансовое учреждение просто повысило этому человеку процентную ставку по вкладу за то, что он выбрал стороннюю страховую компанию.

Подобное действие банка нарушает законы и права заемщика сказал Верховный суд РФ. Но до Верховного суда гражданину пришлось пройти все местные судебные инстанции, которые в действиях банка не увидели ничего особенного.

Пришлось высокой инстанции поправлять коллег и отменять принятые ими решения. Подобные разъяснения могут помочь очень многим гражданам, учитывая, что в нашей стране абсолютное большинство граждан пользуются банковскими кредитами и сталкиваются с аналогичными действиями финансовых организаций.

А теперь детали этого спора. Наш герой взял в крупном банке солидный кредит под 11,9 процента годовых. Одновременно с оформлением кредита ему пришлось по требованию банка подписать договор страхования своей жизни и здоровья.

Подобная процедура является обычной практикой при получении кредита во всех банках. Но навязанный кредит был мужчине неудобен по многим параметрам, одними из которых были сроки страхового договора - на год больше, чем время, на который был взят кредит.

Именно местный суд обязан был выяснить - не ограничивают ли условия кредита свободу договора

Наш герой, получив кредит, в течение одного дня расторг невыгодную ему страховку и заключил такую же, но - с другой фирмой. В новом договоре выгодоприобретателем значился банк, в котором он взял кредит. В ответ банк тут же поднял ему ставку кредита с 11,9 до 17,9 процента годовых. Ошарашенный заемщик обратился с иском в суд. Там истец рассказал, что навязанный банком договор был ему со всех сторон не выгоден, в том числе и по срокам. "Банковская" страховка его жизни и здоровья была на три года. Новая - на год.

Но в местном суде гражданину не повезло - суд встал на сторону банка. В решении суда сказано, что повышение ставки по вкладу было законным, так как мужчина "не исполнил обязанности по страхованию жизни и здоровья". А такие обязанности прописаны в его договоре с банком.

Позже, когда наш герой стал оспаривать такое решение, апелляция и кассация заявили, что согласны с позицией первой судебной инстанции.

Правда, они еще добавили, что новый договор, который заключил гражданин с другой страховой компанией, - "не соответствует требованиям банка, в части одновременности заключения договора страхования с кредитным договором".

Пришлось человеку дойти до Верховного суда РФ, где материалы дела изучили и с доводами заемщика согласились. Проанализировав спор, высокий суд напомнил коллегам положения Закона "О потребительском кредите (займе)".

Там в статье 5 дословно сказано следующее: стороны могут договориться о необходимости заключения договора страхования, который нужен "для исполнения договора о потребительском кредите". Но по тому же закону (статья 7), кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит на тех же условиях - сумма, срок возврата и процентная ставка, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь у другого страховщика в пользу банка. Да, высокий суд подтвердил, что страховщик должен соответствовать критериям, установленным кредитором, но "в соответствии с требованиями законодательства РФ".

Требования , о которых сказал Верховный суд, наш герой выполнил, назвав в новом договоре страхования своей жизни и здоровья банк выгодополучателем, если с ним что-то случится.

Верховный суд РФ подчеркнул еще один важный момент - местный суд не установил, предусматривает ли кредитный договор в период своего действия возможность замены страховой компании и насколько подобное условие согласуется с Законом "О потребительском кредите (займе)".

По мнению Судебной коллегии, именно местный суд обязан был выяснить - не ограничивают ли условия кредита свободу договора, "которая гарантирована гражданским законодательством всем участникам гражданского оборота".

А еще, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, местный суд не проверил, была ли у нашего героя возможность выбрать другую страховую компанию и была ли доведена до его сведения информация о том, какие требования предъявляет его банк к своим клиентам.

В итоге Верховный суд отменил все принятые по этому делу судебные решения и отправил этот спор на новое рассмотрение с учетом своих разъяснений.