12 октября новая Госдума распределит руководящие посты

Новости

МИД РФ: Заявление премьера Албании об объединении с Косово неприемлемо 02:26
В Гидрометцентре сообщили о резком потеплении на Урале и в Черноземье 01:45
Минюст Грузии сообщил об удовлетворительном состоянии здоровья Саакашвили 00:52
Сирийский военный погиб при снайперском обстреле в провинции Идлиб 00:30
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Словения - Россия 00:05
Франция обыграла Испанию в финале Лиги наций 00:03
Врач рассказал об ухудшении состояния здоровья Саакашвили 10.10.2021
Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса 10.10.2021
СК возбудил дело после гибели москвички под электробусом 10.10.2021
Гибель москвички под электробусом попала на видео 10.10.2021
Более 41 тысячи человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 10.10.2021
Ученые обнаружили, что Земля стала более темной 10.10.2021
Артиллерию оснащают новыми самоходками и комплексами разведки "Зоопарк-1М" 10.10.2021
В Югре решили запретить мероприятия с участием более 50 человек 10.10.2021
В Москве пассажир толкнул женщину под едущий электробус 10.10.2021
В Баренцевом море нашли кладбище кораблей 10.10.2021
Названа самая красивая мигрантка России 10.10.2021
Ксения Собчак окажет помощь пострадавшим в ДТП с ее участием 10.10.2021
Петербургский школьник устроил стрельбу из пневматики 10.10.2021
Опознание погибших в авиакатастрофе пройдет 11 октября в Набережных Челнах 10.10.2021
Яка Бийол: Матч против россиян будет особенным для меня 10.10.2021
Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения 10.10.2021
В Оренбуржье число жертв суррогатного алкоголя увеличилось до 34 10.10.2021
В Сочи прооперировали пассажирку, попавшую в ДТП с участием Собчак 10.10.2021
В России опровергли слова Трампа о копировании военной техники США 10.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 02:50
Рубрика: Власть

12 октября новая Госдума распределит руководящие посты

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Завтра обновленная в ходе сентябрьских выборов Госдума откроет свою первую сессию. Новый парламентский сезон начнется с кадровых вопросов. Депутатам на заседании 12 октября предстоит выбрать спикера, его заместителей, а также руководство и состав комитетов. Госдуму в этом плане ожидает реформа, которая позволит еще больше наладить взаимодействие законодательной и исполнительной ветвей власти.
Появление новых комитетов в Госдуме еще больше наладит взаимодействие законодательной и исполнительной власти. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС Появление новых комитетов в Госдуме еще больше наладит взаимодействие законодательной и исполнительной власти. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Появление новых комитетов в Госдуме еще больше наладит взаимодействие законодательной и исполнительной власти. Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

В Госдуме до первой "пленарки" работала временная рабочая группа, которая и предложила, что изменить на Охотном Ряду. Количество комитетов предполагается увеличить с 26 до 32. Цель - увязать направления работы комитетов с деятельностью федеральных органов исполнительной власти. "Обсуждая структуру, мы сошлись во мнении, что правильно было бы создать комитеты исходя из профиля отраслевых министерств, агентств и служб, которые замыкаются на правительство", - пояснил журналистам председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин. Так, Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству фактически поделят на четыре комитета. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи - на три, а Комитет по образованию и науке - на два.

Володин: Увеличение числа комитетов ГД усилит контроль за работой кабмина

Вячеслав Володин напомнил, что, согласно принятым поправкам в Конституцию, у парламента появились новые полномочия, а значит, и ответственность стала выше. А именно, депутаты получили возможность утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. При назначении министров в согласовании кандидатур принимают участие профильные комитеты. Так что увязать направления их работы с деятельностью аналогичных ведомств и служб - это логично. В результате увеличения числа комитетов, по оценке спикера, возрастет контроль, в том числе и за правоприменительной практикой.

Изменит думскую структуру и появление пятой фракции "Новые люди". По оценке Володина, приход еще одного участника законотворческого процесса, который привнесет свою повестку, сделает работу более сложной. "Но эта сложность позволит избежать ошибок. Решения будут приниматься более сбалансированно", - считает парламентарий.

При всем этом перемены в палате парламента не будут слишком радикальными - как предполагается, свои посты сохранят действующий спикер, а также многие руководители ключевых комитетов. Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку работе думского руководства в усложненных пандемией условиях - он сам предложил оставить Вячеслава Володина на посту.

Из парламентских старожилов только "Единая Россия" поменяет лидера - на место Сергея Неверова выдвинут политик с опытом и в исполнительной, и в законодательной сферах - замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, который ранее уже занимал должность главы фракции в предыдущих созывах.

Количество комитетов предполагается увеличить с 26 до 32. Цель - увязать направления работы комитетов с деятельностью федеральных органов исполнительной власти

"Единороссы" хоть и получили конституционное большинство, однако "поделятся" комитетами с парламентской оппозицией. То есть их распределение между фракциями планируется непропорционально количеству депутатов. Это следует из проекта постановления, которое подготовлено для первой "пленарки". С учетом пожелания фракций у комитетов будет 17 председателей из "Единой России", пять из КПРФ, по четыре из "Справедливой России - За правду" (СРЗП) и ЛДПР и двое из "Новых людей".

Фото: Алексей Никольский/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Владимир Путин обсудил с Маратом Хуснуллиным строительство жилья и дорог

Как следует из проекта, за "единороссами" будут основные думские комитеты, в том числе и такие, как по госстроительству и законодательству, по обороне. Предлагается, что семь из их прежних председателей сохранят свои посты. А на руководство трех комитетов встанут три бывших представителя правительства: экс-министр труда Максим Топилин (комитет по экономической политике), бывший министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин (по экологии) и бывший замминистра обороны Андрей Картаполов (по обороне). Другие комитеты возглавят опытные депутаты, в том числе вице-спикер ГД седьмого созыва Ольга Тимофеева.

Как предполагается, откроет первое заседание первая женщина-космонавт, депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова. В новом созыве ей предложат возглавить комиссию Госдумы по этике. Что касается приглашенных, то об их списке рассказал действующий первый вице-спикер от ЕР Александр Жуков (как ожидается, он сохранит свой пост). Среди них - президент, премьер-министр, руководители федеральных органов исполнительной власти, министр юстиции, глава Центризбиркома, ректоры ведущих университетов, представители делового сообщества.

Кстати

Депутаты нового думского созыва в среднем на год старше, чем их предшественники, сообщил журналистам Вячеслав Володин. Средний возраст - 53 года, при этом самой молодой фракцией оказались "Новые люди" - 37,6 года. По словам спикера, больше в Госдуму пришло как молодежи, так и опытных людей. Парламентариев в возрасте до 30 лет в нынешнем созыве Госдумы будет семь (в предыдущем - пять), а в возрасте 60 лет и старше - 126 (было 116).

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса
Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения
В МИД РФ рассказали об условиях визита Нуланд в Москву
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения