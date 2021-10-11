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11.10.2021 17:52
Рубрика: Общество

Алтарь времен рождения Христа найден в Турции

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Турции археологи при проведении раскопок в древнем портовом городе Чанаккале обнаружили алтарь, возраст которого, по предварительным данным, составляет около 2000 лет.

Фото: wikipedia.org
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Как сообщает Hurriyet Daily News, находка была сделана на северо-западе Турции недалеко от города Эзин в провинции Чанаккале. В античные времена здесь располагался город Александрия Троада, основанный около 4800 года до нашей эры.

В ходе раскопок были обнаружены древний храм, подиум и баня. Значительная часть найденных объектов находится под землей. Для их изучения ученые применили сканирование. Оно помогло определить форму и строение зданий. Кроме того, были заложены разведывательные шурфы

"В одной из контрольных скважин мы обнаружили следы конструкции, указывающие на то, что это, возможно, был алтарь, - говорит руководитель раскопок Эрхан Озтепе из Университета Анкары. - Мы раскопали это место и убедились в том, что оно имеет такую же архитектурную структуру и характеристики, что и сам храм".

По словам археолога, это действительно оказались остатки величественного алтаря, построенного в первом веке нашей эры. К сожалению, сам храм потерял большую часть своих архитектурных элементов. Поэтому открытие алтаря археологи называют очень важной находкой, способной пролить свет на историю святилища. Кстати, в будущем его планируется отреставрировать и сделать доступным для публики.

К слову, город Александрия Троада располагался на берегу пролива Дарданеллы. Это был процветающий экономический центр, который достиг своего наивысшего расцвета в период между первым и четвертым веками нашей эры. Затем город стал важным морским портом Римской империи. Его население достигало почти 100 тысяч человек. Заброшен этот город был в девятом веке, когда он утратил свое прежнее экономическое значение для региона.

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