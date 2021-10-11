Беларусь и Россия наладят обмен электронными услугами

С целью дальнейшего расширения интеграционного процесса на пространстве Союзного государства планируется обмен электронными услугами между обеими странами, сообщил 11 октября первый замдиректора РУП "Национальный центр электронных услуг" Сергей Руднев на пресс-конференции в БЕЛТА.

Подчеркнув особую важность, которую представляет "бесшовное получение услуг гражданами Беларуси в Российской Федерации, а также гражданами России в Республике Беларусь", чиновник дал понять, что республика к этому процессу уже готова.

В рамках двусторонних отношений, по его словам, должен "начаться первый этап по интеграции российской системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с белорусской общегосударственной автоматизированной информационной системой (ОАИС) в рамках ратификации соглашения о взаимном признании виз".

Как только этот процесс состоится, пояснил он, можно будет говорить "об интеграции более высокого уровня по предоставлению электронных услуг гражданам наших государств".