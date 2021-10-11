Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг до $30,4 млрд

Даже в сложных геополитических условиях, констатируют экономические аналитики, Беларусь продолжает демонстрировать позитивную динамику. Только за восемь месяцев текущего года экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го вырос на 32,2 процента, достигнув $30,4 млрд.

Кстати, согласно оперативным данным национального регулятора, и внешнеторговый оборот товаров и услуг за восемь месяцев составил $58,482 млрд, что на 30,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе импорт составил $28,077 млрд. А положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $2,328 млрд.

Значительно подрос и внешнеторговый оборот товаров, составив $48,316 млрд. Экспорт товаров, по данным Национального банка, увеличился на 36,2 процента, а импорт - на 30,2 процента, достигнув $24,446 млрд. Правда, сальдо за истекшие месяцы текущего года сложилось отрицательное в размере $576,1 млн.

Что касается внешнеторгового оборота услуг, то они тоже приобрели позитивную динамику, составив $10,165 млрд, отмечают аналитики. При этом экспорт услуг увеличился на 19,2 процента, а импорт - на 20,9 процента. А положительное сальдо услугами зафиксировано в размере $2,904 млрд, превысив показатели за аналогичный период минувшего года.