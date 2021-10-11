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11.10.2021 11:51
Рубрика: Экономика

Более полутора тысяч дольщиков получат жилье или компенсации

Текст: Марина Трубилина
Обманутые дольщики из восьми регионов смогут получить квартиры и компенсации. Такое решение было принято Наблюдательным советом Фонда защиты прав участников долевого строительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Решение Наблюдательного совета позволит помочь 1688 гражданам, которые приобрели жилье в Ярославской, Ростовской, Омской, Московской и Владимирской областях, Красноярском, Краснодарском крае и Республике Башкортостан", - сообщил председатель Наблюдательного совета, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Фото: Сергей Михеев
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Как рассказал гендиректор фонда Константин Тимофеев, было рассмотрено 20 проблемных объектов 14 застройщиков. "Пять домов планируется достроить. Пострадавшими по ним числится 391 человек. Еще по 15 объектам будут выплачены компенсации. За ними смогут обратиться 1297 человек", - отметил он.

На восстановление прав дольщиков планируется направить 3,7 миллиарда рублей.

Решено достроить дома в Ярославской области (один дом застройщика ООО "Прогресс-Инвест"), Ростовской области (один дом застройщика ЖСК "Мегаполис, один дом ООО "Георосторой"), Красноярском крае (дом застройщика ООО "Стройресурс"), Омской области (дом ЖСК "10 лет Октября 43 к 1").

Компенсации получат дольщики из Башкортостана (4 дома застройщика ООО "Крона"), Ярославской области (дом застройщика ООО "Монблан"), Краснодарского края (два дома ООО "СК Проспектстрой", дом ООО "СК "Наследие", два дома ООО "Гедион"), Московской области (два дома ОАО "Мособлкапстрой-СК", дом ООО "Капиталстрой", дом ООО "СтройГрад"), Владимирской области (дом ООО "Виста").

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