Большинство компаний планируют нанять новых сотрудников в ближайший год

70% компаний в мире планируют нанять новых сотрудников в ближайший год. Только 12% хотят сократить штат, говорится в исследовании международной компании HSBC "Навигатор", при подготовке которого были опрошены руководители 2100 компаний из 10 стран.

В среднем работодатели планируют увеличить штат на 13%, при этом 42% респондентов заявили о планах нанять 20% дополнительных сотрудников в ближайшие 12 месяцев.

Интересно, что три четверти опрошенных (77%) считают, что инвестиции в сотрудников оказывают влияние на прибыльность бизнеса. Поэтому такие работодатели ожидают увеличение выручки на 20% в ближайший год. Все больше работодателей считают, что сотрудников трудно удержать только зарплатой и бонусами. Поэтому они уделяют внимание обеспечению комфортных условий для работы сотрудников, а также баланса между работой и личной жизнью.

Опрос также показал, что удаленная работа - это всерьез и надолго. Две трети (67%) респондентов считают, что удаленная или гибридная работа будет иметь решающее значение для роста бизнеса в будущем, тогда как только 5% опрошенных не видят у удаленной работы каких-либо перспектив.

Наиболее популярной концепцией работы в будущем оказался максимально гибкий подход, когда сотрудник может сам выбирать, будет ли он работать из офиса или из дома. Треть компаний (34%) заявили, что планируют придерживаться именно такой политики.

"Пандемия показала, что компаниям следует пересмотреть свой подход к обеспечению благополучия сотрудников. На российском рынке как глобальные, так и местные компании активно конкурируют за привлечение и удержание лучших талантов. Как показало наше исследование, на первый план сегодня выходит нефинансовая мотивация - программы, направленные на благополучие, гибкая политика относительно формата работы, а также обучение и развитие", - прокомментировал результаты исследования председатель правления HSBC в России Грегори Гарнье.