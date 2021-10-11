Большинство компаний планируют нанять новых сотрудников в ближайший год

Новости

В Татарстане ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан 15:14
В Новосибирске ищут водителя, выбросившего человека из такси 15:13
В доме погибшей с детьми москвички нашли предсмертную записку 15:01
Союз пивоваров предупредил о риске роста цен на пиво в 2022 году 14:57
Туристы назвали самые удивительные места для путешествий по России 14:53
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 14:46
Экспортная цена газа "Газпрома" в августе выросла на 15,2% 14:38
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию 14:38
Вассермана приняли в состав думской фракции СРЗП 14:32
Актер Юрий Васильев оценил смену руководства в Театре Сатиры 14:25
СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве 14:20
Названо количество россиян, страдающих ожирением 14:09
В Оренбуржье по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержаны 15 человек 14:03
Песков: Статья Медведева отражает позиции РФ, звучавшие на разных уровнях 14:00
Сентябрь 2021 года стал самым холодным за четверть века 14:00
Число IT-преступлений выросло в полтора раза 13:55
Появилось последнее видео погибших в Татарстане парашютистов 13:54
Центры детской онкологии, гематологии и хирургии откроются в 4 регионах РФ 13:53
Сенатор оценила возможность переговоров с Киевом 13:50
ЦБ расширил список системно значимых банков 13:44
Стартует Всероссийский конкурс "Лучшая столовая школы" 13:40
МВД Оренбуржья: Спирт для суррогатного алкоголя закупали в Уфе 13:40
Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных 13:40
Россияне стали реже обращать внимание на возраст рекрутеров 13:32
Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 15:06
Рубрика: Экономика

Большинство компаний планируют нанять новых сотрудников в ближайший год

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

70% компаний в мире планируют нанять новых сотрудников в ближайший год. Только 12% хотят сократить штат, говорится в исследовании международной компании HSBC "Навигатор", при подготовке которого были опрошены руководители 2100 компаний из 10 стран.

Фото: Александр Корольков
Компании начали внедрять новые форматы занятости

В среднем работодатели планируют увеличить штат на 13%, при этом 42% респондентов заявили о планах нанять 20% дополнительных сотрудников в ближайшие 12 месяцев.

Интересно, что три четверти опрошенных (77%) считают, что инвестиции в сотрудников оказывают влияние на прибыльность бизнеса. Поэтому такие работодатели ожидают увеличение выручки на 20% в ближайший год. Все больше работодателей считают, что сотрудников трудно удержать только зарплатой и бонусами. Поэтому они уделяют внимание обеспечению комфортных условий для работы сотрудников, а также баланса между работой и личной жизнью.

Опрос также показал, что удаленная работа - это всерьез и надолго. Две трети (67%) респондентов считают, что удаленная или гибридная работа будет иметь решающее значение для роста бизнеса в будущем, тогда как только 5% опрошенных не видят у удаленной работы каких-либо перспектив.

Наиболее популярной концепцией работы в будущем оказался максимально гибкий подход, когда сотрудник может сам выбирать, будет ли он работать из офиса или из дома. Треть компаний (34%) заявили, что планируют придерживаться именно такой политики.

"Пандемия показала, что компаниям следует пересмотреть свой подход к обеспечению благополучия сотрудников. На российском рынке как глобальные, так и местные компании активно конкурируют за привлечение и удержание лучших талантов. Как показало наше исследование, на первый план сегодня выходит нефинансовая мотивация - программы, направленные на благополучие, гибкая политика относительно формата работы, а также обучение и развитие", - прокомментировал результаты исследования председатель правления HSBC в России Грегори Гарнье.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

Главное сегодня

Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
Попова заявила об увеличении числа очагов чумы из-за изменения климата
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
СК возбудил дело после гибели москвички с двумя детьми
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег