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Рубрика: Экономика

ЦБ расширил список системно значимых банков

Текст: Василий Кошкин
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Банк России включил в список системно значимых банков "Тинькофф". Теперь в перечне числится 13 кредитных учреждений.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что на долю 13 системно значимых банков приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

Кроме "Тинькофф" в перечень системно значимых кредитных организаций входят "Юникредит", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, "Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Системно значимые банки - важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. В случае угрозы банкротства эти кредитные организации могут рассчитывать на финансовую помощь государства.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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