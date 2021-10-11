ЦБ расширил список системно значимых банков

Банк России включил в список системно значимых банков "Тинькофф". Теперь в перечне числится 13 кредитных учреждений.

"Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ отметили, что на долю 13 системно значимых банков приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.

Кроме "Тинькофф" в перечень системно значимых кредитных организаций входят "Юникредит", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, "Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Системно значимые банки - важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. В случае угрозы банкротства эти кредитные организации могут рассчитывать на финансовую помощь государства.