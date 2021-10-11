Цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов

Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Такое снижение произошло впервые в этом месяце.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF составила 995,5 доллара за тысячу кубометров. Это на 5,3% ниже цены пятницы, когда торги закрылись на уровне чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Если в начале августа стоимость тысячи кубометров составляла около 515 долларов, то в начале октября она достигала рекордных 1950 долларов.