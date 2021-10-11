Чернышенко поручил разработать нацстандарты в сфере безопасности туризма

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма. Стандарты должны учитывать передовой международный опыт в этой области, а также особенности туристической составляющей в регионах России, передает пресс-служба вице-премьера.

Отмечается, что наряду с растущим турпотоком внутри страны правительство видит важной задачей формирование условий, при которых туристическая отрасль будет функционировать, строго следуя принципу безопасности граждан. В первую очередь это касается вопросов качества оказания туристических услуг.

Срок исполнения поручения указан до конца октября текущего года. Также подчеркивается необходимость включения национальных стандартов в сфере безопасности туризма в программу национальной стандартизации на 2022 год. Ростуризм уже активно прорабатывает вопросы безопасности в регионах Северного Кавказа, а также Турции, куда традиционно идет большой турпоток из нашей страны.