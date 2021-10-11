Чили с 1 ноября откроет границы для привитых туристов

Иностранные туристы, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, в том числе российским препаратом "Спутник V", получат возможность с 1 ноября побывать в Чили без необходимости отправляться на изоляцию после пересечения границы. Как передает travelandleisure.com, требование о 5-дневном карантине будет снято всего через месяц после его введения.

Чили открыла свои границы лишь 1 октября - после полутора лет ограничений. На этот шаг власти страны пошли в связи с высоким процентов вакцинированных людей (на тот момент более 70 процентов населения, сейчас же речь идет уже о почти 88 процентах) и низким уровнем заражения. И вот теперь, в преддверии наступающего в южном полушарии лета, правила еще больше смягчат.

"Начиная с 1 ноября объявленный ранее 5-дневный период изоляции больше не является обязательным; путешественники, которые полностью вакцинированы и подтвердили свой вакцинационный статус перед поездкой, а также прошли ПЦР-тест на COVID-19, смогут путешествовать по всей стране без карантина", - заявили в Совете по туризму.

Кстати, ПЦР-тестов понадобится два, один необходимо сдать не ранее чем за 72 часа до поездки, другой - в течение 72 часов после прибытия в Чили. Также иностранцам придется заполнить специальную анкету и приобрести туристическую страховку с минимальным покрытием в 30 тысяч долларов.

За последние полтора года Чили дважды закрывала свои границы - сначала в марте 2020 года, в самом начале пандемии, затем они были открыты в ноябре 2020-го и снова закрыты в апреле 2021-го - из-за новых штаммов коронавируса.