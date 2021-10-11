Новости

Названо количество россиян, страдающих ожирением 14:09
Песков: Статья Медведева отражает позиции РФ, звучавшие на разных уровнях 14:00
Сентябрь 2021 года стал самым холодным за четверть века 14:00
Число IT-преступлений выросло в полтора раза 13:55
Появилось последнее видео погибших в Татарстане парашютистов 13:54
Центры детской онкологии, гематологии и хирургии откроются в 4 регионах РФ 13:53
Сенатор оценила возможность переговоров с Киевом 13:50
ЦБ расширил список системно значимых банков 13:44
Стартует Всероссийский конкурс "Лучшая столовая школы" 13:40
МВД Оренбуржья: Спирт для суррогатного алкоголя закупали в Уфе 13:40
Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных 13:40
Россияне стали реже обращать внимание на возраст рекрутеров 13:32
Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен 13:30
Facebook введет новые ограничения для подростков 13:27
74% российских интернет-пользователей покупают товары онлайн 13:27
Самым аварийным днем прошлой недели в столице стала пятница 13:26
Трутнев оценил перспективы конкуренции Севморпути с Суэцким каналом 13:23
Ушаков встретится с замгоссекретаря США Нуланд 13:20
Путин и Пашинян обсудят укрепление стабильности в Нагорном Карабахе 13:20
В Чувашии ввели обязательные QR-коды 13:20
Кабмин утвердил концепцию интеграции беспилотников в единое воздушное пространство 13:18
В Москве пройдет выставка "Химия-2021" 13:13
Чили с 1 ноября откроет границы для привитых туристов 13:09
В Калининграде началось производство обновленного Kia Ceed 13:07
Нобелевскую премию по экономике разделят трое исследователей из США 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 13:55
Рубрика: Происшествия

Число IT-преступлений выросло в полтора раза

Текст: Михаил Фалалеев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил коллегам из СНГ об увеличении числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В основном это мошенничества, которых за последние два года стало в полтора раза больше. И их количество продолжает расти. Связано это с тем, что под влиянием пандемии усилился процесс цифровизации общества. Граждане переходили на удаленный режим работы и учебы, в связи с чем возрастала их активность в интернете. Организации стали чаще задействовать электронные платформы для оказания услуг, чем и воспользовались преступники.

Фото: iStock
Мошенники похитили у россиян более трех миллиардов рублей

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, глава российского ведомства на заседании Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ сообщил, что приоритетом остается совместное противодействие экстремизму, терроризму, незаконной миграции. Владимир Колокольцев считает, что сегодня надо учитывать традиционное влияние афганского фактора на наркопреступность, помимо рисков террористической и экстремистской активности.

Также вызывает обеспокоенность нарастающая наркотизация Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов, а на ее территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики. Глава российского МВД предложил коллегам создать Межгосударственный реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках, в целях их блокировки уполномоченными органами стран Содружества. В России подобный реестр существует с 2012 года.

Значимым фактором региональной безопасности министр назвал миграционные процессы. Ежегодно проводится комплексная оперативно-профилактическая операция "Нелегал", а перспективными направлениями развития сотрудничества в сфере противодействия незаконной миграции министр считает реадмиссионный диалог и обмен сведениями о гражданах СНГ, сменивших свои установочные данные с целью въезда в страны Содружества.

Успешно реализуется Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. Оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск" проходило в этом году в два этапа - с 17 по 18 марта и с 29 по 30 сентября.

- В ходе проведения первого этапа на территории России было задержано 250 преступников, объявленных в розыск МВД (полицией) государств - участников СНГ, и 168 лиц, разыскиваемых за совершение преступлений в Российской Федерации. Итоги второго этапа операции на данный момент находятся в стадии обобщения, - сообщил Владимир Колокольцев.

На этом заседании полномочия Председателя СМВД были переданы Начальнику полиции Республики Армения генерал-майору полиции Ваге Казаряну.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД

Главное сегодня

Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
Попова заявила об увеличении числа очагов чумы из-за изменения климата
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
СК возбудил дело после гибели москвички с двумя детьми
За сутки в России подтверждено 29 409 случаев COVID-19 в 85 регионах
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой