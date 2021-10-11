Число IT-преступлений выросло в полтора раза

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил коллегам из СНГ об увеличении числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В основном это мошенничества, которых за последние два года стало в полтора раза больше. И их количество продолжает расти. Связано это с тем, что под влиянием пандемии усилился процесс цифровизации общества. Граждане переходили на удаленный режим работы и учебы, в связи с чем возрастала их активность в интернете. Организации стали чаще задействовать электронные платформы для оказания услуг, чем и воспользовались преступники.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, глава российского ведомства на заседании Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ сообщил, что приоритетом остается совместное противодействие экстремизму, терроризму, незаконной миграции. Владимир Колокольцев считает, что сегодня надо учитывать традиционное влияние афганского фактора на наркопреступность, помимо рисков террористической и экстремистской активности.

Также вызывает обеспокоенность нарастающая наркотизация Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов, а на ее территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики. Глава российского МВД предложил коллегам создать Межгосударственный реестр ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках, в целях их блокировки уполномоченными органами стран Содружества. В России подобный реестр существует с 2012 года.

Значимым фактором региональной безопасности министр назвал миграционные процессы. Ежегодно проводится комплексная оперативно-профилактическая операция "Нелегал", а перспективными направлениями развития сотрудничества в сфере противодействия незаконной миграции министр считает реадмиссионный диалог и обмен сведениями о гражданах СНГ, сменивших свои установочные данные с целью въезда в страны Содружества.

Успешно реализуется Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. Оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск" проходило в этом году в два этапа - с 17 по 18 марта и с 29 по 30 сентября.

- В ходе проведения первого этапа на территории России было задержано 250 преступников, объявленных в розыск МВД (полицией) государств - участников СНГ, и 168 лиц, разыскиваемых за совершение преступлений в Российской Федерации. Итоги второго этапа операции на данный момент находятся в стадии обобщения, - сообщил Владимир Колокольцев.

На этом заседании полномочия Председателя СМВД были переданы Начальнику полиции Республики Армения генерал-майору полиции Ваге Казаряну.