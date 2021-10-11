Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября

Телеканалы и интернет-платформы не оставляют нам выбора - в том плане, что выбор, что именно смотреть с каждым днем сделать все сложнее.

Возьмем, к примеру, Первый канал. Возродил ток-шоу "Закрытый показ" - выходит из новой студии, запустил не только реалити про космос, но и актрису с режиссером на орбиту кино снимать. Впервые за 30 лет обновил студию "Поля чудес", анонсирует в эфире остросюжетный сериал "Алиби" с Евгением Стычкиным...

А что платформы? Вот пример и с этой стороны: первая серия третьего сезона сериала "Трудные подростки", которая вышла на прошлой неделе (7 сентября на онлайн-сервисе more.tv и в открытом доступе на Youtube), набрала 1,4 миллиона просмотров на YouTube только за первые сутки после премьеры. Первый эпизод уже к вечеру дня выхода вознесся на второе место в топе YouTube. Под видео уже 8 октября набралось более 4,5 тысяч комментариев и больше 117 тысяч отметок "Нравится". К тому же в этот сериал впервые внедрен чат-бот: зрители могут делиться своими проблемами.

Но "на подходе" уже новая порция премьер. Сериалы "Самка богомола" и "Жена олигарха", "Контакт" и "Тайна Лилит", а также другие фильмы и телешоу. Читайте о самых ярких на этой неделе.

"Поле чудес" в новой студии.

1. Сериал "Тайна Лилит". Канал "Россия 1", с 12 октября, в 21:20

Лера Горская, она же Лилит - звезда популярного шоу, обладающая неким даром. Но очередное задание на ТВ оборачивается страшной находкой: в заброшенном колодце Лера находит тело убитой девушки - студентки профессора Молочного. Никто не ожидал такого поворота, даже ведущий шоу. Полиция во главе с капитаном Рощиным (Евгений Морозов) начинает расследование, а Лера оказывается вовлеченной в поиски преступника. В ролях: Александра Власова, Евгений Морозов, Сергей Маковецкий, Андрей Ильин, Марат Башаров и другие.

2. Сериал "Криминальный доктор". НТВ, с 11 октября, 21.20

На операционный стол к нейрохирургу Андрею Смирнову попадает пациент. Казалось бы его удается спасти, но на следующий день выясняется, что он мертв. Пытаясь разобраться в произошедшем, Смирнов сначала оказывается в СИЗО по подозрению в убийстве, а после - в банде, которая противостоит рейдерскому захвату порта. Пытаясь вырваться из банды, Смирнов осознает, что жизнь человека не так священна, как он считал прежде, когда был врачом. И есть лишь один способ выйти из банды - умереть. Вот только Смирнову нужно выжить, ведь именно в этой банде оказывается его сын, который пока не понимает, где он оказался... В ролях: Кирилл Сафонов, Анна Снаткина, Михаил Горевой, Татьяна Колганова, Глеб Козляев, Олег Алмазов, Игорь Жижикин и другие.

3. Сериал "Самка Богомола". Start, с 14 октября

Серийная убийца Жанна Дронова по прозвищу "Самка богомола" отбывает срок в колонии строгого режима с тех пор, как призналась в восьми особо жестоких убийствах. Жанна безжалостно расправлялась с мужчинами - педофилами, насильниками и неверными мужьями. В каждом из убийств она подражала одному из хищников - гиене, крокодилу и другим "прирожденным убийцам". Узнав, что у нее самой появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь при соблюдении двух условий. Первое: она покинет колонию на время расследования. Второе: делом будет заниматься ее сын Денис , который не общался с матерью последние 20 лет. "Самка богомола" - это адаптация успешного французского сериала "Богомол" (La Mante) с Кароль Буке в главной роли.

4. Сериал "Жена олигарха". СТС, 11 октября, в 19:00

Главную героиню Альбину Барвашину сыграла звезда "Кухни" Елена Подкаминская. После таинственного исчезновения супруга Альбина Барвашина с детьми вынуждена покинуть роскошный особняк в Лондоне и вернуться в Россию - в небольшой городок Добруйск за Уралом. Теперь ей придется забыть о сказочной жизни в столице русских олигархов и научиться жить с пустым кошельком на родине. Хлопот добавит и завод по производству кирзовых сапог - единственное, что осталось после мужа. Правда, завод на грани банкротства, а местные жители совсем не рады приезду высокомерной экс-миллионерши... Новую жизнь в российской глубинке Альбине, привыкшей к лондонской роскоши, поможет начать телеведущая Ольга Бузова, а также персонажи Никиты Джигурды, Антона Филипенко, Владимира Гостюхина и других популярных актеров.

5. Сериал "Контакт". ТНТ, 11 октября, 22:00

Режиссерская работа Евгения Стычкина. Главным героям - отцу и дочке в исполнении Павла Майкова и Ирины Паутовой - никак не удается найти контакт в эпоху соцсетей, которые создавались, чтобы объединять людей, но порой приводят к обратному эффекту. Девочка-подросток Юля не слушается отца, у нее проблемы и в школе, и дома. Ее отец - бывший опер, а ныне инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. Работа в ПДН - его персональный ад, потому что он не понимает современных детей, а дочь для него - самый трудный из подростков. Она даже в друзья его не добавляет, наглухо закрыв от отца свою страничку! Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться во "ВКонтакте" с Юлей и дать полицейскому доступ к странице в соцсети, чтобы он смог хоть как-то присматривать за дочкой. В сериале также снимались Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Агранович, Максим Виторган, Алексей Лукин, Александр Трачевский, Роман Маякин, Сергей Гилев, Юрий Кузнецов и другие.

6. Документальный фильм "Феллини и духи". Первый канал, 15 октября, в 00:20

Производство Италия-Франция-Бельгия. Режиссер: Сельма Делл'Олло. Фильм, приуроченный к столетию со дня рождения гения итальянского кино, рассказывает о его страсти ко всему загадочному, эзотерическому, о стремлении прикоснуться к "невидимому миру", а также о непрекращающемся поиске иных возможностей и измерений.

7. Документальный проект НТВ "Мои университеты. Будущее за настоящим". НТВ, 15 октября, 08:25

Это истории о лучших университетах, институтах и академиях России. В каждом выпуске представители двух поколений - подростки и взрослые - будут рассказывать зрителям о вузах, их традициях, отличиях, факультетах, специализациях и педагогах. Ведущие встретятся со студентами, узнают все об учебном процессе, внеклассных активностях, выборе профессии и многом другом.

8. Документальный фильм "В поисках радости". К юбилею. К 100-летию Российского академического молодежного театра РАМТ. "Россия К", 16 октября, в 18:20

В июле 1921 года в здании московского кинотеатра "Арс" открылся первый государственный театр для детей и юношества. Первой пьесой, поставленной на сцене этого театра, стала "Жемчужина Адальмины" по сказке З. Топелиуса. Написал ее Иван Новиков, а режиссерами стали Николай Волконский и юная Наталия Сац. Могла ли предположить юная Наташа, создавая при поддержке Наркома просвещения Анатолия Луначарского первый в мире детский репертуарный театр, что ее детищу суждена столь долгая жизнь. Мария Кнебель, Олег Ефремов, Анатолий Эфрос, Валентина Сперантова, Алексей Бородин. Список можно продолжать и продолжать....

9. Юбилейный концерт Николая Баскова - к 45-летию певца и шоумена. "Россия 1", 15 октября, в 21:00

Концерт прошел в рамках фестиваля "Новая Волна - 2021". Коллеги и друзья певца приготовили для именинника собственные версии его наиболее известных композиций. Выступали Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Максим Галкин, Даня Милохин, Дима Билан, Лариса Долина, Любовь Успенская, Валерий Леонтьев, "Дискотека Авария", Стас Михайлов, Натали, Александр Ревва, Сосо Павлишвили, Таисия Повалий и Монтсеррат Марти Кабалье.

10. Фильм-концерт, посвященный 100 летию Ива Монтана. "Россия К", 16 октября

Ив Монтан (настоящее имя - Иво Ливи) родился в Тоскане, недалеко от Флоренции в семье католички и убежденного коммуниста. Вскоре после прихода к власти Муссолини семья переехала во Францию. По вечерам Иво поет в клубах и кинотеатрах. В 17 лет он берет псевдоним Ив Монтан. "Ivo, monta!", - так, по словам артиста, мать звала его домой, когда маленький Иво играл на улице. "Montant" в переводе с французского означает "поднимающийся, восходящий". Поднимается Ив Монтан довольно быстро и уверенно. В 1944 году он выступает в Париже, где его замечает Эдит Пиаф. Она начинает продвигать молодого исполнителя, устраивая ему гастроли, подбирая репертуар, выступая с ним дуэтом. В 1946 году с ее легкой руки Монтан впервые снимается в кино - в фильме "Врата ночи" режиссера Марселя Карне. Так исполняется давняя мечта Монтана. Однако по-настоящему его актерский талант раскроется позже, в 1960-70-е годы...

Фото: "Россия К"

11. Программа "Фермерская кухня" с популярным телеведущим и шеф-поваром Василием Емельяненко. "Кухня ТВ", с 17 октября, в 19.30

Емельяненко научит зрителей готовить из свежих фермерских продуктов питательные, богатые витаминами блюда - разноцветные сочные томаты с листьями смородины и огуречным соком, запеченную тыкву, рулет из свинины с хрустящей корочкой, котлеты из утки и многое другое. "Фермерская кухня" - это 30 рецептов мясных и рыбных блюд, овощных и злаковых гарниров, закусок и салатов из свежих деревенских продуктов.

12. Программа "Моя история". Виктор Чайка. ОТР, 15 октября, 22:45

"Чайка" - это творческий псевдоним музыканта Виктора Сигала. "В конце 80-х годов, когда я начинал писать песни, американский актер Стивен Сигал был дико популярен. И всем казалось, что я взял его фамилию ради звучности. Поэтому, я просто перевел "Сигал" с английского языка на русский и получилась "Чайка" (Seagull). С тех пор, я - Виктор Чайка", - поясняет поэт-песенник, композитор, певец и музыкант. Многие написанные им песни известны и любимы почти четвертый десяток лет. Его хиты исполняли Алексей Глызин, Татьяна Овсиенко, Ирина Аллегрова, Борис Моисеев и другие. О своем творческом пути Виктор Чайка расскажет ведущему "Моей истории" Дмитрию Кириллову.

13. Продолжения популярных сериалов на КиноПоиске

Онлайн-кинотеатр представит Второй сезон анимационного сериала "Приключения Пети и Волка (2 сезон)" ( с 14 октября) - о приключениях городского мальчика Пети и его волшебного друга. Третий и четвертый сезоны сериала "Наследие" (Legacies) - не путать с "Наследниками" ( с 15 октября). Этот американский сериал - подростковый спин-офф "Древних", которые, в свою очередь, рассказывали об избранных героях "Дневников вампиров". Зрителей ждет и второй сезон британского триллера "Вина" (Guilt). Мрачная шотландская комедия в духе "Фарго". И третий сезон "Бэтвумен" (Batwoman) - с 14 октября. Первый телепроект об ЛГБТ-супергероине из вселенной DC Comics. Новую Бэтвумен играет Джависия Лесли, снимавшаяся в сериалах "Бог меня зафрендил" и "Новый агент Макгайвер".

14. Несколько премьер на Амедиатеке

15 октября - "Виновная сторона" с Кейт Бекинсейл в главной роли, документальный фильм "Что случилось, Бриттани Мерфи?", а также второй сезон сериала "Кобра: Кибервойна".

Также на неделе выйдет второй сезон сериала "Мы здесь". Главная героиня "Виновной стороны" дискредитированная журналистка, которая пытается спасти свою карьеру. "Кобра: Кибервойна" - это продолжение политической драмы со звездой "На игле" Робертом Карлайлом в роли премьер-министра. Документальный фильм о Бриттани Мерфи представляет собой портрет актрисы и исследует таинственные обстоятельства, связанные с ее трагической смертью в 32 года. А "Мы здесь" - это сериал, номинированный в этом году на премию "Эмми". Главные герои - Боб "The Drag Queen", Юрик О'Харой и Шангела продолжают свое путешествие по Америке.

15. Веб-сериал "Естественный отбор". В социальной сети "Вконтакте", 8 октября

Всего в сезоне 16 серий по 10-14 минут каждая. Они будут выходить до 16 октября по два эпизода в день. "Естественный отбор" - ироничная и очень жизненная история о поисках любви и самого себя, основанная на реальных неудачных свиданиях. Главные роли в сериале исполнили Ефим Петрунин ("Гуляй, Вася!", "Балканский рубеж", "Мой папа - Барышников"), Алексей Макаров ("В августе 44-го", "Частица вселенной", "История одного назначения"), Мария Корытова ("Половинки") и другие. Во втором сезоне также снялась певица, победительница телешоу "Голос" 2016 года Дарья Антонюк, появление которой привнесло в проект элементы мюзикла.

16. Сериал "Чаки". На канале ViP Premiere и в онлайн-кинотеатре ViP Play, 13 октября, в 21:00

На уличной распродаже в небольшом городке появляется таинственная кукла, а позже провинциальную идиллию нарушает череда зверских убийств. Кажется, эти события как-то связаны... Долгожданное продолжение "приключений" куклы-маньяка - это само по себе событие. А уж то, что в отличие от последних проектов оно выйдет в жанре ужасов, а не черной комедии, как это было изначально, выглядит многообещающе.