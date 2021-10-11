ДОМ.РФ готовит суперсервис для желающих построить свой дом

Цифровой суперсервис для рынка индивидуального жилищного строительства будет запущен до конца года, сообщает ДОМ.РФ.

Суперсервис позволит гражданам фактически в режиме онлайн запускать строительство индивидуальных домов, пояснили в пресс-службе. Для стандартизации частного домостроения проведен конкурс типовых проектов частных домов и социальных объектов, что позволит запустить доступную ипотеку на ИЖС и привлечёт на рынок крупных застройщиков, отмечают в ДОМ.РФ. Также подготовлен законопроект о внедрении в этом сегменте проектного финансирования и счетов эскроу.

Предполагается, что через суперсервис желающие построить собственный дом смогут в онлайн-режиме выбрать типовой проект дома с готовой документацией, строительную компанию для реализации проекта и банк для получения ипотеки.

Прототип суперсервиса для ИЖС уже запущен на сайте строим.дом.рф.