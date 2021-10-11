Экономист предупредил о форс-мажорах, которые обвалят курс рубля

В начале октября российская валюта находится в прекрасной форме. Специально для "Российской газеты" старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман рассказал, насколько сильно укрепилась российская валюта и предупредил о форс-мажорных обстоятельствах:

- Российская валюта с начала 2021 года "продавила" американскую на 2,2% и дала масштабный рост к евро на 7,8%. Это разительно отличается от 2020 года, где за аналогичный период (январь-сентябрь), рубль к доллару потерял 26,5%, а к евро 31,2%.

Хотелось бы, чтобы рубль в четвертом квартале этого года продолжил отыгрывать потери 2020 года. Однако достигнутые на прошлой неделе уровни (71,68 к доллару), очень близки к непробиваемой зоне поддержки 70,50-71,50 за "американца". А потому потенциал дальнейшего укрепления российской валюты, выглядит достаточно ограниченным 1-2%.

Если исходить из таких предпосылок, то говоря о перспективах рубля до конца 2021 года, стоит начинать рассматривать сценарии разворота с последующим ослаблением российской валюты.

Здесь нужно выделить два полярных друг к другу варианта, первый из них форс-мажорный. Вероятность его реализации в целом достаточно низкая. Однако на прошлой неделе произошли события, повысившие шансы на такой сценарий, поэтому он заслуживает небольшую долю внимания.

Второй вариант, инерционный. Это базовый сценарий, который реализуется с высокой вероятностью, если до конца 2021 года не произойдет форс-мажоров.

Инерционный сценарий базируется на сохранении благоприятной конъюнктуры рынка энергоносителей и в четвертом квартале 2021 года. Это позволит российской валюте до декабря 2021 года оставаться вблизи непробиваемой зоны поддержки 70,50-71,50 за доллар. И лишь в декабре на фоне крупных выплат российскими компаниями по внешним долгам ($16,3 млрд), российский рубль снизится к 74-75 за доллар и 85-86 за евро.

Для активации форс-мажорного сценария нужен мощный триггер, либо новые санкции в отношении вторичного госдолга России, либо одновременное сильное падение фондовых индексов и цен на нефть ниже 70 долларов за баррель Brent.

Окно реализации такого сценария достаточно узкое. Это следующие 1-1,5 недели до начала налогового периода с пиком выплат 25 октября. Падать после этого рублю будет сложно. Так как в ноябре-декабре на американском фондовом рынке, как правило, бывает новогоднее ралли, которое поддерживает рисковые активы.

Санкционная история на этой неделе, может получить развитие. После того, как Сенат США проголосовал за временное увеличение лимита госдолга еще на 480 миллиардов долларов, острота внутреннего противостояния в Конгрессе США спала. С одной стороны, рисковые активы на этой новости в прошлый четверг, 7 октября, выросли, в том числе и рубль.

Но, с другой стороны, временное решение проблемы лимита госдолга США, повышает вероятность переноса внимания американских конгрессменов с внутренней на внешнюю повестку, где одной из тем, как раз являются новые антироссийские санкции.

Второй важный трек недели - это инфляционная тематика. В прошлую среду, 6 сентября, мы увидели резкое ускорение инфляции в России с 6,7 до 7,4 процента. А на этой неделе нас ждут данные по сентябрьской инфляции в США. Консенсус-прогнозы дают неприятную картину. В США индекс потребительских цен в сентябре должен остаться на рекордном уровне 5,3%. Однако вместе с этим ожидается ускорение индекса цен производителей с 8,3 до 8,8%, максимального уровня за всю историю наблюдений. И падение темпов роста объема розничных продаж с 0,7 до -0,2%.

Если данные получат подтверждение, это усилит опасения инвесторов в том, что высокая инфляция в США начинает оказывать депрессивное воздействие на потребление. Это значит, что ФРС придется агрессивней нормализовать свою денежно-кредитную политику и в "минутках FOMC", которые выйдут в среду, 13 октября, инвесторы наверняка найдут этому подтверждение.

Именно поэтому фондовые индексы и сырьевые товары на этой неделе могут оказаться под монетарным прессом ФРС. Будет ли этого достаточно, чтобы отправить нефть к 70 долларам за баррель Brent, скорее нет, чем да. Но не стоит забывать, что в случае выхода более высоких данных по инфляции в США, давление администрации Белого дома на ОПЕК+ из-за высоких цен на нефть может усилиться. В такой комбинации падение к 70 долларам за баррель Brent за неделю уже не выглядит такой недостижимой целью.

Резюмируя, можно сказать, что на этой неделе есть два форс-мажора, которые могут нарушить реализацию инерционного сценария сильного рубля по 70,50-72,50 за доллар и 81,50-83,50 за евро до декабря 2021 года.

Первый, санкционный, наиболее опасный, курс рубля к доллару в этом случае быстро достигнет уровня 78-79 к доллару и 88-89 за евро.

Второй форс-мажор, рыночный, более безопасный. Индекс S&P 500 по 4000-4100 пунктов и нефть по 70 долларов за баррель Brent отправят рубль к отметкам 74-75 за доллар и 85-86 за евро.

Но хочется надеяться, что ни один из форс-мажоров не реализуется. И российская валюта останется сильной до конца года.