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11.10.2021 18:09
Рубрика: Экономика

Эксперт поставил под сомнение мировой энергетический кризис

Текст: Сергей Тихонов
Сейчас на мировом энергетическом рынке предложение несколько отстает от спроса, что особенно стало заметно в некоторых регионах, например, в Европе. Но сама идея энергетического кризиса - не боле чем хайп, поддерживаемый финансовыми спекуляциями на рынке, считает заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.

По его мнению, восстановление экономической активности после локдаунов идет более активно, чем прогнозировалось, но среднемировой доковидный уровень потребления энергии еще не достигнут.

Фото: iStock
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Сейчас возник дисбаланс на рынке газа, разогнавший цену на "голубое топливо" до рекордных значений. Это потянуло за собой рост цен на смежных рынках - угля и нефти, которые также являются, наряду с газом, главными видами топлива для производства электроэнергии на тепловых станциях. При этом фундаментальных факторов для роста нефтяных цен нет - текущий уровень запасов находится на высоком уровне и резерв по предложению также значительный: сделка ОПЕК+ предусматривает постепенное восстановление добычи нефти в течение еще года - до осени 2022-го, считает эксперт.

Нефтяные котировки могут достигнуть 100 долларов за баррель на пике спроса, особенно если произойдет опять какой-нибудь природный катаклизм вроде урагана в Мексиканском заливе, подчеркивает Колобанов. Но долго цены на этом уровне не продержатся. Страны ОПЕК+ могут принять решение о более быстром наращивании добычи для балансировки рынка. Кроме того, не надо сбрасывать со счетов долларовую инфляцию: 100 долларов за баррель сейчас - это порядка 85 долларов в ценах лета 2014 года (последний раз когда баррель нефти по номиналу стоил 100 долларов).

Доступность энергии является, наверное, самым важным компонентом развития экономики, поясняет Колобанов. Рост спроса на энергию со стороны экономики повышает ее цену. Но это, соответственно, снижает ее экономическую доступность и, в свою очередь, сдерживает экономический рост. А снижение темпов роста оказывает понижающее давление на цену энергии - то есть система самобалансируется, подчеркивает эксперт.

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