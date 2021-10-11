Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье

Рост цен и ипотечных ставок уменьшают спрос на новостройки. Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать квартиру, или же есть шансы на снижение цен.

Темпы роста цен, как и спроса, на фоне изменений программы льготной ипотеки замедляются и в ближайшие год-два вряд ли стоит ожидать их существенный рост, считает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. "Скорее всего рынок ждет или стагнация, или небольшой рост цен в связи с ростом себестоимости. При этом вероятно, что на горизонте одного-двух лет возможно появление низколиквидных квартир с хорошим дисконтом", - говорит он.

С инвестиционной точки зрения сейчас выгоднее смотреть в сторону продажи недвижимости и вложения денежных средств в депозиты, тем более что на рынке уже начинают появляется предложения с интересными ставками, отмечает эксперт.

В целом по России цены на жилье в рублях в долгосрочной перспективе будут расти, говорит менеджер группы по оказанию услуг в сфере недвижимости "Делойт" в СНГ Сергей Чемерикин. "В определенные краткосрочные моменты времени возможен отскок цен назад на перегретых рынках, но общая тенденция к росту будет сохранена. Поэтому, если есть средства на покупку жилья, то это лучше сделать сейчас и не откладывать на долгие годы, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях", - подчеркивает он.

Сейчас спрос на недвижимость падает, поэтому можно ожидать стабилизации роста цен и даже их снижения, говорит доктор экономических наук, завкафедрой менеджмента недвижимости Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Елена Иванкина. "Если смотреть историческую динамику, то после резкого роста цен всегда наступает спад и постепенный рост. Но угадать, когда это произойдет, невозможно. В России сейчас есть регионы с падающими ценами и с растущими", - отмечает она. Если говорить о покупке жилья как об инвестициях, то банковские вклады сейчас, после повышения ключевой ставки, роста процентов по депозитам и изменения программы льготной ипотеки, приносят более высокую доходность, чем недвижимость (при ее покупке для сдачи в аренду), однако недвижимость растет в цене. "К примеру, если бы инвестор внес миллион рублей на депозитный вклад и миллион вложил в недвижимость в Сочи в начале 2020 года, вложение в банк не изменилось бы, а стоимость недвижимости выросла бы до 2,2 млн рублей", - говорит она.

Если цель покупки жилья потребительская - купить квартиру для проживания, то сейчас на рынке большое количество предложений, застройка активно развивается, говорит управляющий партнер инвестиционной компании PFL Advisors Федор Наумов. Если речь об инвестиционных вложениях, то инвестиционная покупка недвижимости значительно уступает по доходности вложениям в акции компаний застройщиков. "Средний уровень доходности со сдачи квартиры в аренду в Москве 4,7%. Акции застройщиков могут за следующие пять лет дать в два раза более высокую доходность", - говорит он.

"Цены до конца года не покажут заметно негативной динамики, - добавляет Наумов. - Но некоторое охлаждение рынка может произойти. При этом если цены на недвижимость начнут падать, то, скорее всего, это будет происходить одновременно с падением цен на стройматериалы. Падение цен на стройматериалы сыграет позитивную роль для акций застройщиков, в то время как инвестиции в недвижимость напрямую никакого позитивного эффекта не почувствуют".

"С точки зрения поступающих запросов на юридическое сопровождение сделок, можно сделать однозначный вывод, что спрос на жилье в новостройках застыл", - говорит руководитель юридической коллегии "Белая сова" Денис Хузиахметов. "Покупка недвижимости сейчас оправдана только с точки зрения долгосрочных вложений средств, она гарантирует прибыльность не выше той, что предлагают коммерческие банки по вкладам", - считает он. Вряд ли получится в ближайшее время заработать на перепродаже жилья. Если же жилье подбирают для себя, то можно не торопиться покупать, так как есть вероятность, что цены даже снизятся или во всяком случае резко расти не будут, можно осмотреться.