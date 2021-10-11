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11.10.2021 16:45
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, чем Европа заменяет дорогой газ

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Европейские компании переключаются с потребления дорогостоящего газа обратно на уголь. В свою очередь, уголь также дорожает, говорится в отчете Global Research report Bank of America.

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Стоимость газа на европейских биржах в начале октября превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, что стало историческим рекордом, однако сейчас она значительно откатилась назад. При этом цена энергетического угля превысила 300 долларов за тонну, что также стало историческим рекордом. И все же газ дорожал быстрее угля: котировки голубого топлива подскочили в 20 раз по сравнению с прошлой осенью, а угля - только в четыре раза.

"Дорогостоящая газовая генерация сейчас поворачивается к и без того ограниченному рынку энергетического угля... В то время как европейская угольная генерация была скована рекордными ценами на выбросы углерода в начале лета, стремительный рост цен на [бирже] TTF теперь разблокировал переключение с газа на уголь", - цитирует отчет BofA ПРАЙМ.

Стоимость угля начала расти на фоне общего удорожания энергоносителей, этот процесс также подстегнуло приближение отопительного сезона. Основной поставщик и угля, и трубопроводного газа в Европу - Россия. Так как она технически не может резко нарастить поставки угля в Европу, региону приходится конкурировать за свободные объемы сырья с Азией, которая также испытывает нехватку и угля, и газа. Это до последнего времени разгоняло котировки на биржах.

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