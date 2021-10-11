Экспортная цена газа "Газпрома" в августе выросла на 15,2%

В августе экспортная цена газа "Газпрома" выросла на 15,2% к июлю - до 282,4 доллара за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы.

При этом доходы компании от экспорта газа по итогам января - августа 2021 года составили 28,4 млрд долларов (плюс 95,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года).

На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали отметку в 1950 долларов за тысячу кубометров, установив очередной исторический максимум. После этого котировки потеряли больше 200 долларов всего за 10 минут, а на закрытии торгов снизились почти в полтора раза - ниже 1250 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе растет с конца прошлого года. Одной из причин стало падение объемов ветровой генерации электричества и, как следствие, увеличение доли генерации на газе.