Экспортные цены на пшеницу побили девятилетний рекорд

Цены на российскую пшеницу, ориентированную на экспорт, растут уже в течение 13 недель. Сейчас они преодолели уровень девятилетней давности. По мнению экспертов, это связано с ограниченным предложением на внутреннем рынке и укреплением рубля.

"Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных российских портах на прошлой неделе выросли на 6 долларов, до 312 долларов за тонну FOB (продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки. - прим. "РГ"). Это рекордный уровень с августа 2012 года", - сообщил ТАСС со ссылкой на аналитическую компанию "Совэкон". ИКАР приводит схожие оценки по стоимости.

По оценкам экспертов, активность на рынке зерна сейчас низкая. По их словам, сельхозпроизводители уже продали часть урожая для пополнения оборота и освобождения складов, а сейчас заняты сбором урожая поздних культур и севом озимых. "Совэкон" полагает, что грядущий сезон на рынке пшеницы будет спокойным.

Как писала ранее "РГ", ценовая ситуация на российской рынке зерна стабильная, чему помогла плавающая экспортная пошлина. При этом в случае с пшеницей пошлина действует только при достижении цены 200 долларов за тонну, ставка составляет 70% от суммы превышения. По оценкам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, внешний рынок теперь не оказывается значительного воздействия на внутренний.