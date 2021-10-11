Новости

Экспортные цены на пшеницу побили девятилетний рекорд 21:07
Эрдоган: Турция ликвидирует террористов в Сирии 20:54
В армии 211 569 человек прошли ревакцинацию 20:52
МИД: Россия вынуждена создавать новые вооружения в ответ на действия США 20:41
"Купе номер шесть" с Юрой Борисовым номинирован на "Оскар" 20:33
Фильм о Бонде "Не время умирать" не смог обойти "Веном 2" в России 19:56
Путин встретился с Мироновым 19:31
Победитель Олимпиады Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO 19:03
Минсельхоз отреагировал на просьбу пивоваров ввести квоты на ячмень 18:57
Научные организации обяжут сообщать об обучении иностранцев 18:43
Молдавия попросила "Газпром" о долгосрочном контракте по старым ценам 18:38
В Италии задержали россиянку по подозрению в кибермошенничестве 18:20
В Москве открыли знак в память о 21-й дивизии народного ополчения 18:14
Сменился директор "Мосгортранса" 18:13
Haval запустит в России второй завод после полной загрузки первого 18:12
Собчак и пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП в Сочи 18:09
На московских заправках вновь подорожал бензин 18:08
МВД: В 2021 году рекордное количество иностранцев получили гражданство РФ 18:07
Спутник сфотографировал новый поток лавы на острове Пальма 17:54
Назван способ добиться переноса станций сортировки мусора 17:42
Водитель, попавший в ДТП с участием Собчак, отправлен под домашний арест 17:33
В России запретят выкладку вейпов на прилавках магазинов вблизи школ 17:30
Выжившего в авиакатастрофе ижевчанина прооперировали в Казани 17:22
"ГАЗель" превратили в Hummer: блогер протестировал новый царь-внедорожник 17:17
Вакцинация детей от коронавируса может начаться в 2022 году 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
11.10.2021 21:07
Рубрика: Экономика

Экспортные цены на пшеницу побили девятилетний рекорд

Текст: Анастасия Селиванова

Цены на российскую пшеницу, ориентированную на экспорт, растут уже в течение 13 недель. Сейчас они преодолели уровень девятилетней давности. По мнению экспертов, это связано с ограниченным предложением на внутреннем рынке и укреплением рубля.

Фото: Татьяна Андреева
Повышены экспортные пошлины на зерно

"Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных российских портах на прошлой неделе выросли на 6 долларов, до 312 долларов за тонну FOB (продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки. - прим. "РГ"). Это рекордный уровень с августа 2012 года", - сообщил ТАСС со ссылкой на аналитическую компанию "Совэкон". ИКАР приводит схожие оценки по стоимости.

По оценкам экспертов, активность на рынке зерна сейчас низкая. По их словам, сельхозпроизводители уже продали часть урожая для пополнения оборота и освобождения складов, а сейчас заняты сбором урожая поздних культур и севом озимых. "Совэкон" полагает, что грядущий сезон на рынке пшеницы будет спокойным.

Как писала ранее "РГ", ценовая ситуация на российской рынке зерна стабильная, чему помогла плавающая экспортная пошлина. При этом в случае с пшеницей пошлина действует только при достижении цены 200 долларов за тонну, ставка составляет 70% от суммы превышения. По оценкам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, внешний рынок теперь не оказывается значительного воздействия на внутренний.

Экономика АПК Цены на хлеб и зерно

Главное сегодня

Собчак и пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП в Сочи
Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег