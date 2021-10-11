Эрдоган: Турция ликвидирует террористов в Сирии

Анкара намерена устранить угрозы, которые исходят от террористов, находящихся в Сирии. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, нападения на турецких военных со стороны курдских формирований, которые Анкара считает террористическими, "переполнили чашу терпения". "Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии", - заявил Эрдоган, добавив, что Турция не намерена терпеть существование плацдармов, с которых осуществляются атаки против нее.

Столь резкую реакцию президента вызвала гибель в результате ракетного обстрела двух полицейских и трех спецназовцев.

Каким именно образом будет ликвидирована угроза, турецкий лидер не уточнил. Ранее ВС Турции провели несколько операций против курдских формирований на территории Сирии, однако это происходило без одобрения Дамаска.