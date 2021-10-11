Facebook введет новые ограничения для подростков

Вице-президент Facebook Ник Клегг заявил, что компания планирует пересмотреть правила по использованию социальной сети для подростков.

"Мы собираемся представить инструмент для анализа контента, который будет следить, не изучает ли подросток одну и ту же информацию повторно. Если это происходит, мы будем подталкивать подростков к просмотру другого контента", - приводит слова Клегга Reuters.

Также представитель Facebook заявил, что в компании работают над функцией "Сделай перерыв". Клегг заявил, что ее появление способствует психическому здоровью молодежи.

"Должен быть баланс во всем, в том числе и времени проведенном в соцсетях: 1 час соцсети, 30 минут игры, 2 часа уроки, 1 час дополнительное образование, 2 часа свободное время, 1 час помощь по дому и так каждый день. Детям нужно помочь прийти к разумному тайм-менеджменту. Если соцсети сами ограничат пребывание детей, а лучше и взрослых, мир станет только позитивнее", - уверен SMM-директор PR Partner Дамир Фейзуллов.

Пока функции проверки времени, проведенного за устройством, есть у Microsoft, Apple, Google. Например, функция "экранное время" в iPhone каждый день анализирует, сколько времени вы проводите за устройством, а в конце недели собирает сводку данных. Аналогичная функция есть у Google: называется использование устройства и родительский контроль. На сайте можно настроить правила использования ребенком компьютера.