Фракцию "Новые люди" в Госдуме возглавил Алексей Нечаев

В Госдуме состоялось первое заседание новой фракции "Новые люди". Глава партии Алексей Нечаев был избран и руководителем ее парламентской фракции. Об избрании журналистам сообщил сам Нечаев по итогам заседания.

"Сегодня мы сформировали пятую фракцию в Госдуме, этого не было 15 лет", - сказал он.

Нечаев также сообщил, что зампредами фракции избрали Владислава Даванкова и Сардану Авксентьеву. Даванкова, который возглавляет исполнительный комитет партии, кроме того, решено выдвинуть на пост вице-спикера ГД.

По итогам выборов впервые прошедшие в парламент "Новые люди" получили 13 мандатов.