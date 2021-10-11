Прочитан генетический код загадочной цивилизации Тиуанако

Группа польских генетиков провела анализ ДНК останков людей, которые, как считается, были представителями могущественной доинкской цивилизации Тиуанако. Исследование показало, что этот народ был гораздо более генетически однородным, чем считалось ранее.

Полностью исследование можно найти в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Nauka w Polsce. Исследовательский проект стартовал еще в 2007 году. На территории Боливии тогда были начаты раскопки в ранее неизвестном ученым храме под названием Кантаталлита.

Он был построен могущественной цивилизацией Тиуанако, о которой науке известно немногое. Считается, что она существовала с VI века нашей эры, а ее крах, предположительно, наступил в начале XII века. Его причина остается загадкой.

Известно также, что эта цивилизация владела обширной территорией, которая охватывала территории современных Перу, Боливии и Чили. Названием она обязана своей столице, которая располагалась на берегу громадного озера Титикака. В Тиуанако до наших дней сохранились остатки монументальных каменных храмов и построек, свидетельствующие о былой мощи этой цивилизации.

Происхождение этого народа также является давней загадкой. В новом исследовании впервые был проведен генетический анализ останков людей, которые жили в период существования империи Тиуанако. Кстати, гораздо позже на смену этой цивилизации пришли более известные нам инки. Анализ ДНК приоткрыл завесу тайны.

"Наши последние генетические исследования показывают, что, вопреки более ранним представлениям, представители цивилизации Тиуанако были определенно более однородными с точки зрения генетики, чем считалось ранее", - говорит соавтор исследования профессор Мариуш Зилковский.

Основываясь на полученных данных, генетики пришли к выводу, что большая часть сельского населения, проживавшего вокруг озера Титикака, не подвергалась каким-либо серьезным генетическим воздействиям извне на протяжении сотен лет. Иными словами, даже гости из других регионов для них были большой редкостью.

Иначе складывалась ситуация в самом Тиуанако - городе, который был настоящим мегаполисом своего времени. Принято считать, что это был не просто город, но и религиозный центр всей империи. Следовательно, он был местом паломничества. До сих пор предполагалось, что ежегодно этот город посещали тысячи людей, которые приходили сюда из многих районов южных Анд для проведения религиозных церемоний, а затем возвращались в свои родные поселения. Однако генетический анализ показал, что это не совсем так.

"Мы обнаружили присутствие гостей из южных районов современного Перу и даже одного человека, прибывшего с берегов далекой Амазонки, которого принесли в жертву, - говорит генетик Даниела Попович. - Но это присутствие является незначительным".

В то же время генетический анализ останков двух людей показал, что их предки происходили не только с берегов Титикаки, но и из районов Амазонии. Это говорит не только о практике пусть и не очень распространенных смешанных браков, но и объясняет происхождение артефактов, ранее найденных в Тиуанако. Речь в данном случае идет, например, об ожерелье из зубов ягуара, которое прибыло в этот город с берегов Амазонки. До сих пор ученые не знали, каким путем оно могло попасть в Тиуанако, но генетические данные явно указывают на присутствие в этом городе людей из Амазонии.

Анализ ДНК также помог уточнить хронологию. Например, были изучены останки людей, принесенных в жертву примерно в середине X века. Генетики установили, что эти люди были коренными жителями, которые родились в районе озера Титикака. Генетических примесей у них не обнаружили. По мнению ученых, то, что в жертву приносили своих же сограждан, может указывать на существенное ослабление государства, которое значительно сузило масштабы своего политического влияния и, вероятно, больше не могло поставлять для религиозных церемоний прежнее количество пленников из отдаленных регионов.