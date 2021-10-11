Прочитан генетический код загадочной цивилизации Тиуанако

Новости

В столице открыли знак в память о 21-й дивизии народного ополчения 18:14
Сменился директор "Мосгортранса" 18:13
Haval запустит в России второй завод после полной загрузки первого 18:12
Собчак и пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП в Сочи 18:09
На московских заправках вновь подорожал бензин 18:08
МВД: В 2021 году рекордное количество иностранцев получили гражданство РФ 18:07
Спутник сфотографировал новый поток лавы на острове Пальма 17:54
Назван способ добиться переноса станций сортировки мусора 17:42
Водитель, попавший в ДТП с участием Собчак, отправлен под домашний арест 17:33
В России запретят выкладку вейпов на прилавках магазинов вблизи школ 17:30
Выжившего в авиакатастрофе ижевчанина прооперировали в Казани 17:22
"ГАЗель" превратили в Hummer: блогер протестировал новый царь-внедорожник 17:17
Вакцинация детей от коронавируса может начаться в 2022 году 17:16
Евросоюз расширил санкционный список из-за Крыма 17:13
Путин объяснил свой кашель активностью на воздухе 17:05
ДОМ.РФ готовит суперсервис для желающих построить свой дом 16:51
Фракцию "Новые люди" в Госдуме возглавил Алексей Нечаев 16:48
Ученые обнаружили новое последствие пандемии COVID-19 16:40
Московская канатная дорога закроется 18 октября 16:30
Чернышенко поручил разработать нацстандарты в сфере безопасности туризма 16:30
В Москве горит спорткомплекс ЦСКА 16:27
Toyota Mirai установил рекорд Гиннесса по запасу хода без дозаправки 16:20
Минск обвинил польских пограничников в избиении мигрантов 16:19
Кто из льготников должен подавать заявление на ежемесячную выплату 16:08
Бастрыкин взял на контроль убийство подростка в школе Махачкалы 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
11.10.2021 17:55
Рубрика: Общество

Прочитан генетический код загадочной цивилизации Тиуанако

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа польских генетиков провела анализ ДНК останков людей, которые, как считается, были представителями могущественной доинкской цивилизации Тиуанако. Исследование показало, что этот народ был гораздо более генетически однородным, чем считалось ранее.

Фото: iStock
На Крите найдены человеческие следы возрастом 6 млн лет

Полностью исследование можно найти в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Nauka w Polsce. Исследовательский проект стартовал еще в 2007 году. На территории Боливии тогда были начаты раскопки в ранее неизвестном ученым храме под названием Кантаталлита.

Он был построен могущественной цивилизацией Тиуанако, о которой науке известно немногое. Считается, что она существовала с VI века нашей эры, а ее крах, предположительно, наступил в начале XII века. Его причина остается загадкой.

Известно также, что эта цивилизация владела обширной территорией, которая охватывала территории современных Перу, Боливии и Чили. Названием она обязана своей столице, которая располагалась на берегу громадного озера Титикака. В Тиуанако до наших дней сохранились остатки монументальных каменных храмов и построек, свидетельствующие о былой мощи этой цивилизации.

Происхождение этого народа также является давней загадкой. В новом исследовании впервые был проведен генетический анализ останков людей, которые жили в период существования империи Тиуанако. Кстати, гораздо позже на смену этой цивилизации пришли более известные нам инки. Анализ ДНК приоткрыл завесу тайны.

Фото: Anadolu Agency
Алтарь времен рождения Христа найден в Турции

"Наши последние генетические исследования показывают, что, вопреки более ранним представлениям, представители цивилизации Тиуанако были определенно более однородными с точки зрения генетики, чем считалось ранее", - говорит соавтор исследования профессор Мариуш Зилковский.

Основываясь на полученных данных, генетики пришли к выводу, что большая часть сельского населения, проживавшего вокруг озера Титикака, не подвергалась каким-либо серьезным генетическим воздействиям извне на протяжении сотен лет. Иными словами, даже гости из других регионов для них были большой редкостью.

Иначе складывалась ситуация в самом Тиуанако - городе, который был настоящим мегаполисом своего времени. Принято считать, что это был не просто город, но и религиозный центр всей империи. Следовательно, он был местом паломничества. До сих пор предполагалось, что ежегодно этот город посещали тысячи людей, которые приходили сюда из многих районов южных Анд для проведения религиозных церемоний, а затем возвращались в свои родные поселения. Однако генетический анализ показал, что это не совсем так.

"Мы обнаружили присутствие гостей из южных районов современного Перу и даже одного человека, прибывшего с берегов далекой Амазонки, которого принесли в жертву, - говорит генетик Даниела Попович. - Но это присутствие является незначительным".

Фото: iStock
Загадочный шифр-невидимка найден на артефакте с острова Пасхи

В то же время генетический анализ останков двух людей показал, что их предки происходили не только с берегов Титикаки, но и из районов Амазонии. Это говорит не только о практике пусть и не очень распространенных смешанных браков, но и объясняет происхождение артефактов, ранее найденных в Тиуанако. Речь в данном случае идет, например, об ожерелье из зубов ягуара, которое прибыло в этот город с берегов Амазонки. До сих пор ученые не знали, каким путем оно могло попасть в Тиуанако, но генетические данные явно указывают на присутствие в этом городе людей из Амазонии.

Анализ ДНК также помог уточнить хронологию. Например, были изучены останки людей, принесенных в жертву примерно в середине X века. Генетики установили, что эти люди были коренными жителями, которые родились в районе озера Титикака. Генетических примесей у них не обнаружили. По мнению ученых, то, что в жертву приносили своих же сограждан, может указывать на существенное ослабление государства, которое значительно сузило масштабы своего политического влияния и, вероятно, больше не могло поставлять для религиозных церемоний прежнее количество пленников из отдаленных регионов.

Общество Наука Общество История Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Собчак и пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП в Сочи
Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"