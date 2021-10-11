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Рубрика: В мире

Глава евродипломатии Боррель: Европе понадобится больше российского газа

Текст: Юрий Когалов

Европейский союз нуждается в российском газе, в будущем его понадобится больше, чем закупается по контрактам. В этом признался верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.

Фото: Константин Завражин
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"У нас по-прежнему есть потребность в российском газе, и нам, вероятно, потребуется больше, чем по контракту", - отметил еврокомиссар.

Боррель обратил внимание на предложение Испании изменить подход, чтобы переговоры по закупкам газа вели власти ЕС, а не каждая страна сама по себе. "Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Проблема газоснабжения имеет геополитическое измерение", - подчеркнул он.

Еврокомиссар также отметил необходимость изменения системы ценообразования на электричество, убрать зависимость от цен на газ. "Было бы разумно переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам. Но такая модификация требует времени, а ситуация требует более быстрых решений", - заявил Боррель.

В мире Европа Экономика Отрасли Нефть и газ

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