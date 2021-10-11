Голикова предложила проверять школьников на курение

Новости

Экспортные цены на пшеницу побили девятилетний рекорд 21:07
Эрдоган: Турция ликвидирует террористов в Сирии 20:54
В армии 211 569 человек прошли ревакцинацию 20:52
МИД: Россия вынуждена создавать новые вооружения в ответ на действия США 20:41
"Купе номер шесть" с Юрой Борисовым номинирован на "Оскар" 20:33
Фильм о Бонде "Не время умирать" не смог обойти "Веном 2" в России 19:56
Путин встретился с Мироновым 19:31
Победитель Олимпиады Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO 19:03
Минсельхоз отреагировал на просьбу пивоваров ввести квоты на ячмень 18:57
Научные организации обяжут сообщать об обучении иностранцев 18:43
Молдавия попросила "Газпром" о долгосрочном контракте по старым ценам 18:38
В Италии задержали россиянку по подозрению в кибермошенничестве 18:20
В Москве открыли знак в память о 21-й дивизии народного ополчения 18:14
Сменился директор "Мосгортранса" 18:13
Haval запустит в России второй завод после полной загрузки первого 18:12
Собчак и пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП в Сочи 18:09
На московских заправках вновь подорожал бензин 18:08
МВД: В 2021 году рекордное количество иностранцев получили гражданство РФ 18:07
Спутник сфотографировал новый поток лавы на острове Пальма 17:54
Назван способ добиться переноса станций сортировки мусора 17:42
Водитель, попавший в ДТП с участием Собчак, отправлен под домашний арест 17:33
В России запретят выкладку вейпов на прилавках магазинов вблизи школ 17:30
Выжившего в авиакатастрофе ижевчанина прооперировали в Казани 17:22
"ГАЗель" превратили в Hummer: блогер протестировал новый царь-внедорожник 17:17
Вакцинация детей от коронавируса может начаться в 2022 году 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
11.10.2021 20:20
Рубрика: Общество

Голикова предложила проверять школьников на курение

Текст: Анастасия Селиванова
Минздрав РФ проработает вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров проверку несовершеннолетних на употребление никотина. Такое поручение ведомству дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проверять, курили дети или нет, медработники будут с помощью смокелайзера - газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Сейчас на медосмотре несовершеннолетних могут проверять только на употребление наркотиков и психотропных веществ.

Фото: ТАСС
Представитель ВОЗ назвал очень эффективной борьбу с курением в России

После заседания Голикова также поручила Минздраву разработать меры, чтобы запретить аренду электронных устройств для употребления никотина детьми, а также выкладку вейпов, кальянов и прочей продукции на прилавках магазинов, которые работают в радиусе 100 метров от школ и вузов.

В протоколе по итогам заседания также упоминается поручение Минпросвещению, минюсту и МВД к маю следующего года проработать усиление мер ответственности родителей, если во время медосмотра выяснится, что их ребенок употребляет в каком-то виде никотин. Речь идет об увеличении штрафов по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", передает "Интферфакс".

Процент курильщиков в России, по данным ВОЗ, в прошлом году составил 25% по сравнению с 39,4% в 2009 году, доля детей неизвестна. Организация во многом связала успехи страны в борьбе с курением с ужесточением антитабачного законодательства. Так, с 2013 года средняя стоимость пачки сигарет в РФ выросла вдвое - до 151 рубля в 2020 году, был введен запрет на дистанционную продажу никотинсодержащих товаров, а вскоре под запрет попадет аренда вейпов, кальянов и т.д.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Борьба с курением Алкоголь и табак

Главное сегодня

Собчак и пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП в Сочи
Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"