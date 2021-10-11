Голикова предложила проверять школьников на курение

Минздрав РФ проработает вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров проверку несовершеннолетних на употребление никотина. Такое поручение ведомству дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Проверять, курили дети или нет, медработники будут с помощью смокелайзера - газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Сейчас на медосмотре несовершеннолетних могут проверять только на употребление наркотиков и психотропных веществ.

После заседания Голикова также поручила Минздраву разработать меры, чтобы запретить аренду электронных устройств для употребления никотина детьми, а также выкладку вейпов, кальянов и прочей продукции на прилавках магазинов, которые работают в радиусе 100 метров от школ и вузов.

В протоколе по итогам заседания также упоминается поручение Минпросвещению, минюсту и МВД к маю следующего года проработать усиление мер ответственности родителей, если во время медосмотра выяснится, что их ребенок употребляет в каком-то виде никотин. Речь идет об увеличении штрафов по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", передает "Интферфакс".

Процент курильщиков в России, по данным ВОЗ, в прошлом году составил 25% по сравнению с 39,4% в 2009 году, доля детей неизвестна. Организация во многом связала успехи страны в борьбе с курением с ужесточением антитабачного законодательства. Так, с 2013 года средняя стоимость пачки сигарет в РФ выросла вдвое - до 151 рубля в 2020 году, был введен запрет на дистанционную продажу никотинсодержащих товаров, а вскоре под запрет попадет аренда вейпов, кальянов и т.д.