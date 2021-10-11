Игровая серия FIFA может быть переименована в EA Sports FC

Серия футбольных симуляторов FIFA в скором времени может быть подвергнута серьезному ребрендингу.

Как пишет VGC, компания Electronic Arts подала несколько заявок на регистрацию товарного знака EA Sports FC. Предполагается, что именно под этим названием будут выходить новые игры спортивной линейки.

Причиной переименования называется пересмотр контрактных отношений с Международной федерацией футбола.

Отдельно подчеркивается, что даже если сотрудничество издателя с ФИФА будет полностью прекращено, у EA останутся "более 300 отдельных лицензированных партнеров, дающих доступ к более чем 17 тысячам спортсменам в более чем 700 командах на 100 стадионах и более чем в 30 лигах по всему миру".

Поэтому за наличие на виртуальных футбольных полях правдоподобных Роналду и Месси в ближайшие годы переживать не стоит.