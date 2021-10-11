Юрист объяснил, что делать, если на карту пришел "чужой" микрозайм

В России стали фиксировать случаи выдачи микрозаймов гражданам без из согласия. Схема может иметь две разновидности. В первом случае вдруг обнаруживается, что на карту поступила определенная сумма.

Через некоторое время звонят из микрофинансовой организации и просят выплатить кредит вместе с процентами. Либо деньги приходят на карту, но вскоре поступает звонок из микрофинансовой организации. Узнав об "ошибке" оператор легко соглашается отменить заем, для чего на телефон приходит сообщение с кодом. Однако после сообщения кода оказывается, что кредит не отменен, а наоборот, подтвержден.

Юрист Евгений Фурин объясняет, что подобного рода мошенничества стали возможны из-за утечек данных банковских карт из банков и платежных систем. Такую карту лучше перевыпустить. Также, по словам Фурина, не стоит вести переговоры с представителями микрофинансовой организации. Необходимо настаивать на том, что не брали кредит, пусть отменяют его сами. Также имеет смысл сообщить о том, что будете обращаться в Центробанк и в полицию.

Не стоит тратить поступившие средства. Напротив, нужно обратиться в банк с заявлением об ошибочном переводе. Заполнить такое заявление можно лично в отделении банка или дистанционно. Не лишней будет жалоба в Роспотребнадзор. Во всех обращениях нужно указать, что никакого договора с микрофинансовой организацией не заключали и готовы вернуть деньги, подчеркивает юрист.