Юристы напомнили о праве на компенсацию при ошибочном списании денег приставами

Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко напомнила, что "двойники" должников вправе требовать компенсации морального вреда в случае ошибочного списания средств. По ее словам, такие правовые позиции выразил Верховный суд России.

В конкретном деле банк по запросу судебных приставов списал с жительницы Ленинградской области Елены В. долг ее полной тезки - Елены В. из Московской области. Причем, сгоряча с посторонней Елены списали в два раза больше, чем надо было. Долг составлял 7,2 тысячи, а забрали 14,4 тысячи. Вскоре одну половину вернули, а вот за второй Елене пришлось побегать. Банк и приставы кивали друг на друга, и выходило так, что никто ни в чем не виноват, а женщине следовало радоваться, что в конце концов ей все вернули.

"Списание денежных средств со счёта истца произведено по постановлению судебного пристава-исполнителя на основании информации, представленной в соответствии с соглашением банком в автоматическом режиме. То есть прямых нарушений порядка действий приставом-исполнителем не было допущено", - рассказывает Александра Обрывко.

Тем не менее, двойник не должен оставаться в такой ситуации крайним, таковы правовые позиции Верховного суда страны.

"Верховный суд РФ указал об обязанности судебного пристава обеспечить списание денежных средств со счёта именно должника, а не третьего лица, - говорит юрист. - Высшая инстанция отметила, что судебный пристав-исполнитель не ограничен в способах установления личности должника и его идентифицирующих данных, а ФССП - в организации взаимодействия с банками таким образом, чтобы исключить возможность списания денежных средств со счёта постороннего лица".

Иными словами: пристав обязан при любых обстоятельствах найти конкретного должника. И права на ошибку у пристава нет. "ВС РФ напомнил о фундаментальных основах деятельности судебного пристава-исполнителя. Первое: обеспечить законность исполнительных действий, - рассказывает Александра Обрывко. - Второе: не допустить причинения вреда посторонним лицам. Третье: своевременно рассматривать жалобы и обращения граждан. Четвертое: принимать адекватные меры по устранению допущенных в процессе исполнения судебных актов нарушений. В случае несоблюдения установленных правил приставом лицо может предъявить иск о возмещении вреда в соответствии с нормами гражданского законодательства". В том числе - морального вреда.

Верховный суд особо подчеркнул, что риски совпадения идентифицирующих данных не могут быть переложены с госоргана на гражданина, не имеющего отношения к исполнительному производству.

В свою очередь, руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Анастасия Подковко полагает, что "этот случай сподвигнет банки более тщательно обрабатывать запросы приставов, а приставов - более детально их формулировать". Потому что сказать, что банк здесь совсем ни при чем, тоже нельзя. "Почему ИНН не был запрошен банком в рассмотренной ситуации - остается только гадать, однако, по моему мнению, это обстоятельство также спровоцировало ошибку", - говорит Подковко.

В общении со службой судебных приставов, по ее словам, нужно занимать максимально активную позицию, не стесняясь писать в вышестоящие инстанции.

"При возникновении такой ситуации, прежде всего, действительно, необходимо обратиться с запросом в службу судебных приставов с просьбой устранить ошибку, однако, я бы порекомендовала в самом запросе пострадавшему сразу указать банковские реквизиты для возврата денежных средств, - советует адвокат. - Приставу необходимо представить, помимо заявления, копию паспорта, можно копию ИНН, копию своего договора банковского счета, в котором особо выделить ваши идентифицирующие данные.

После подачи такого запроса стоит связаться с приставом (на сайте ФССП России указаны контактные телефоны приставов, в производстве которых находится соответствующее дело), и особо обратить его внимание на важность осуществления возврата денежных средств строго по указанным вами реквизитам. Ну и, разумеется, надо не бояться защищать свои права в суде, поскольку, как наглядно это продемонстрировало анализируемое определение Верховного Суда РФ, это эффективно".