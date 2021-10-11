Новости

Вильфанд предупредил о дождях и похолодании в Москве 04:20
Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без прививки от COVID-19 04:16
Медведев: Союзничество США и Украины непрочно и разлетится в прах 03:23
Юристы напомнили о праве на компенсацию при ошибочном списании денег приставами 03:23
Врач Ирина Ярцева назвала способ нормализовать режим сна 03:06
МИД РФ: Заявление премьера Албании об объединении с Косово неприемлемо 02:26
В Гидрометцентре сообщили о резком потеплении на Урале и в Черноземье 01:45
Минюст Грузии сообщил об удовлетворительном состоянии здоровья Саакашвили 00:52
Сирийский военный погиб при снайперском обстреле в провинции Идлиб 00:30
Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Словения - Россия 00:05
Франция обыграла Испанию в финале Лиги наций 00:03
Врач рассказал об ухудшении состояния здоровья Саакашвили 10.10.2021
Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса 10.10.2021
СК возбудил дело после гибели москвички под электробусом 10.10.2021
Гибель москвички под электробусом попала на видео 10.10.2021
Более 41 тысячи человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 10.10.2021
Ученые обнаружили, что Земля стала более темной 10.10.2021
Артиллерию оснащают новыми самоходками и комплексами разведки "Зоопарк-1М" 10.10.2021
В Югре решили запретить мероприятия с участием более 50 человек 10.10.2021
В Москве пассажир толкнул женщину под едущий электробус 10.10.2021
В Баренцевом море нашли кладбище кораблей 10.10.2021
Названа самая красивая мигрантка России 10.10.2021
Ксения Собчак окажет помощь пострадавшим в ДТП с ее участием 10.10.2021
Петербургский школьник устроил стрельбу из пневматики 10.10.2021
Опознание погибших в авиакатастрофе пройдет 11 октября в Набережных Челнах 10.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 03:23
Рубрика: Власть

Юристы напомнили о праве на компенсацию при ошибочном списании денег приставами

Текст: Владислав Куликов
Член Ассоциации юристов России Александра Обрывко напомнила, что "двойники" должников вправе требовать компенсации морального вреда в случае ошибочного списания средств. По ее словам, такие правовые позиции выразил Верховный суд России.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В конкретном деле банк по запросу судебных приставов списал с жительницы Ленинградской области Елены В. долг ее полной тезки - Елены В. из Московской области. Причем, сгоряча с посторонней Елены списали в два раза больше, чем надо было. Долг составлял 7,2 тысячи, а забрали 14,4 тысячи. Вскоре одну половину вернули, а вот за второй Елене пришлось побегать. Банк и приставы кивали друг на друга, и выходило так, что никто ни в чем не виноват, а женщине следовало радоваться, что в конце концов ей все вернули.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества

"Списание денежных средств со счёта истца произведено по постановлению судебного пристава-исполнителя на основании информации, представленной в соответствии с соглашением банком в автоматическом режиме. То есть прямых нарушений порядка действий приставом-исполнителем не было допущено", - рассказывает Александра Обрывко.

Тем не менее, двойник не должен оставаться в такой ситуации крайним, таковы правовые позиции Верховного суда страны.

"Верховный суд РФ указал об обязанности судебного пристава обеспечить списание денежных средств со счёта именно должника, а не третьего лица, - говорит юрист. - Высшая инстанция отметила, что судебный пристав-исполнитель не ограничен в способах установления личности должника и его идентифицирующих данных, а ФССП - в организации взаимодействия с банками таким образом, чтобы исключить возможность списания денежных средств со счёта постороннего лица".

Фото: PHOTOXPRESS
Банки начинают требовать долги с умерших людей

Иными словами: пристав обязан при любых обстоятельствах найти конкретного должника. И права на ошибку у пристава нет. "ВС РФ напомнил о фундаментальных основах деятельности судебного пристава-исполнителя. Первое: обеспечить законность исполнительных действий, - рассказывает Александра Обрывко. - Второе: не допустить причинения вреда посторонним лицам. Третье: своевременно рассматривать жалобы и обращения граждан. Четвертое: принимать адекватные меры по устранению допущенных в процессе исполнения судебных актов нарушений. В случае несоблюдения установленных правил приставом лицо может предъявить иск о возмещении вреда в соответствии с нормами гражданского законодательства". В том числе - морального вреда.

Верховный суд особо подчеркнул, что риски совпадения идентифицирующих данных не могут быть переложены с госоргана на гражданина, не имеющего отношения к исполнительному производству.

В свою очередь, руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Анастасия Подковко полагает, что "этот случай сподвигнет банки более тщательно обрабатывать запросы приставов, а приставов - более детально их формулировать". Потому что сказать, что банк здесь совсем ни при чем, тоже нельзя. "Почему ИНН не был запрошен банком в рассмотренной ситуации - остается только гадать, однако, по моему мнению, это обстоятельство также спровоцировало ошибку", - говорит Подковко.

Фото: Оксана Ильина
В Удмуртии матери вернули "школьные" деньги, списанные приставами

В общении со службой судебных приставов, по ее словам, нужно занимать максимально активную позицию, не стесняясь писать в вышестоящие инстанции.

"При возникновении такой ситуации, прежде всего, действительно, необходимо обратиться с запросом в службу судебных приставов с просьбой устранить ошибку, однако, я бы порекомендовала в самом запросе пострадавшему сразу указать банковские реквизиты для возврата денежных средств, - советует адвокат. - Приставу необходимо представить, помимо заявления, копию паспорта, можно копию ИНН, копию своего договора банковского счета, в котором особо выделить ваши идентифицирующие данные.

После подачи такого запроса стоит связаться с приставом (на сайте ФССП России указаны контактные телефоны приставов, в производстве которых находится соответствующее дело), и особо обратить его внимание на важность осуществления возврата денежных средств строго по указанным вами реквизитам. Ну и, разумеется, надо не бояться защищать свои права в суде, поскольку, как наглядно это продемонстрировало анализируемое определение Верховного Суда РФ, это эффективно".

Власть Право Гражданское право Власть Право Финансовое право Экономика Финансы Долги и кредиты Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Правительство Минюст ФССП

Главное сегодня

Лавров: В ЕС предвзято относятся к российским вакцинам от коронавируса
Водителю попавшего в ДТП авто, где ехала Собчак, избрали меру пресечения
В МИД РФ рассказали об условиях визита Нуланд в Москву
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения