IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 11 по 13 ноября 2021 года. В 2021 году главная тема форума: "Культурные коды новой реальности". В ходе многочисленных дискуссий участники обсудят не только глобальные вопросы культурного взаимодействия, но и обновившуюся повестку, опыт цифровизации культурных учреждений, а также успешные культурные проекты и инициативы, которые были реализованы в условиях преодоления трудностей пандемии. Организаторами форума выступают правительство Российской Федерации, министерство культуры Российской Федерации, правительство Санкт-Петербурга.

"Пандемия подвергла серьезному испытанию нашу привычную жизнь. Во многом именно творчество и искусство помогли людям пережить время самоизоляции, дали надежду и уверенность на лучшее. Культурные институции вышли из сложившейся ситуации очень достойно, продолжив радовать своих преданных зрителей качественным онлайн-контентом", - прокомментировала тему форума министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

По словам министра, все заинтересованные стороны будут рады обсудить приобретенный за этот период опыт, что позволит осмыслить тенденции новой реальности и учитывать их при реализации культурной политики, а также выработать ориентиры будущей работы.

Обширная деловая программа форума (Профессиональный поток) представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Деловая программа охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности. В Профессиональный поток также включены программа Деловой площадки, церемонии подписания соглашений в области культурного сотрудничества, церемонии вручения премий. Общественный поток ориентирован на широкий круг аудитории, интересующейся вопросами культуры и искусства. В рамках Общественного потока проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. Вход на мероприятия Общественного потока бесплатный по электронным билетам, которые могут скачать зарегистрированные участники форума. Фестивальная программа включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга, билеты на которые можно приобрести на ресурсах, предлагаемых площадками проведения мероприятий. Информация о площадках публикуется на сайте www.culturalforum.ru.

В 2021 году почетный статус "Страна-гость" присвоен Азербайджанской Республике, Французской Республике и Республике Корея. В рамках Года Германии в России 2020/2021 Федеративная Республика Германия примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме в почетном статусе Специального гостя.

В 2021 году продолжает работу специальный дискуссионный проект, ключевой блок образовательной программы форума - Открытый лекторий "Культура 2.0". Открытый лекторий посвящен технологиям в культуре в самом широком смысле и поднимает темы, которые только начинают обсуждаться в России, а иногда и в мире.

Основной площадкой форума в 2021 году традиционно станет Главный штаб Государственного Эрмитажа. Деловая площадка развернет свою работу в Мраморном дворце Русского музея, Открытый лекторий "Культура 2.0" - в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского. Мероприятия форума также примут многие другие знаковые площадки Санкт-Петербурга.

Подробнее о мероприятиях форума можно узнать на сайте www.culturalforum.ru