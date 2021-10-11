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11.10.2021 13:02
Рубрика: Власть

Кабмин упростил порядок подключения дачных участков к электросетям

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство внесло изменения в правила технологического присоединения к электросетям, которые упростят для дачников в садовых некоммерческих товариществ подведение электричества к их домам.

"Теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания за обоснованную фиксированную плату и в течение всего 30 дней, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями. - Для этого нужно будет лишь подать заявку в ту организацию, которая обслуживает этот район".

Фото: ТАСС
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До сих пор сетевые компании прокладывали линию только до границ садоводства, а дальше дачникам приходилось самостоятельно нанимать электриков, чтобы дотянуть провода уже к своему участку. Чем дальше участок расположен от границы садоводства, тем больше приходится платить, а появления света можно ждать месяцами, заметил глава кабмина, и нет гарантий, что работы будут сделаны качественно.

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