Кабмин утвердил концепцию интеграции беспилотников в единое воздушное пространство

Правительство утвердило Концепцию интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство. Реализовать ее планируется в три этапа.

"Сначала нужно изменить воздушное законодательство, сформировать нормативную базу, в том числе упростить процедуры, которые позволяют владельцам таких аппаратов оформлять документы и разрешения на полет. Кроме того, требуется обновить программы подготовки авиаперсонала", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В рамках второго этапа предстоит обеспечить безопасность полетов, модернизировать авиационную инфраструктуру - связь, навигацию, системы наблюдения. "Важно, чтобы электронная компонентная база, программно-аппаратные комплексы и цифровые платформы были преимущественно российской разработки", - подчеркнул глава кабмина. В ходе третьего этапа предстоит практическое внедрение технической инфраструктуры для беспилотников и цифровых решений для управления полетами.

- Наша главная задача в рамках принятой концепции - обеспечить максимально высокий уровень безопасности, - заметил Мишустин. - Причем добиться этого необходимо в течение ближайшего десятилетия.