Как изменятся торговые центры, чтобы выжить

Посещаемость торговых центров еще не вернулась к доковидной. Повысить популярность ТЦ может увеличение доли общепита и развлечений, однако сейчас владельцы не решаются на это из-за опасения новых ограничений.

Посещаемость торговых центров достигает 90% от доковидной - в среднем в торговый центр приходит около 28 тысяч человек в день, сообщили в Российском совете торговых центров. Полного закрытия ТЦ по требованию суда, Роспотребнадзора или властей сейчас нет, но повсеместно вводятся ограничения, в том числе и QR-коды.

В целом за сентябрь, по данным РСТЦ, торговые центры посетили 34,2 млн человек, в сентябре 2019 года посещаемость была около 36,4 млн. Практически на треть упала за два года посещаемость в Центральном федеральном округе, на Дальнем Востоке посещаемость на уровне 2019 года, а в Северо-Западном ФО посещаемость резко возросла, что, по-видимому, связано с запуском новых торговых площадей.

В целом объем инвестиций в коммерческую недвижимость за девять месяцев нынешнего года вырос на треть, однако доля вложений в торговые центры, по данным Knight Frank, осталась на прежнем уровне - 9%. Наблюдается рост заинтересованности в инвестиционных сделках с торговой недвижимостью, отмечают в РСТЦ, однако пока стоимость предложения далеко не всегда устраивает инвесторов. Охлаждает интерес инвесторов рост ключевой ставки и ставок по кредитам, говорит директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина, это существенно уменьшает доходность.

Потребительский и инвестиционный интерес к традиционным ТЦ будет снижаться, считают эксперты Российского аукционного дома. Это связано с общим снижением доходов населения (нет избытка свободных денег на развлечения и шопинг), а также со сложившейся во время пандемии привычкой к ограничениям широких социальных контактов. "Для торговых центров жизнеспособной моделью для сохранения уровня заполняемости становится миграция в сторону развлекательно-ресторанной инфраструктуры, что влечет за собой потерю арендных ставок и затраты на реконцепцию", - отмечает руководитель департамента продаж РАД Наталья Круглова. Эти тенденции опять же снизят интерес инвесторов.

Крупные закупки еды "на месяц вперед" во время пандемии ушли из торговых центров в онлайн-сервисы

"Принципиального изменения покупательского поведения мы не отмечаем: люди как покупали базовые вещи, так и продолжают это делать. Из-за задержек в логистике мы отмечаем некоторую просадку в продажах у ряда арендаторов, но по мере восстановления ассортимента, размерных рядов, сезонной сменяемости коллекций у многих ретейлеров возрастают продажи и выручка. Это подтверждает, что потребительское поведение стабильно", - говорит президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Постепенный рост доли развлекательных функций ТЦ отмечается уже несколько лет. Однако сейчас инвесторы осторожно относятся к этому, так как зоны общепита и развлечений регулярно подвергаются ограничениям и закрытию в связи с пандемией, отмечают в РСТЦ.

Альтернативой моллам становятся районные комьюнити-центры, которые позволяют удовлетворить местный спрос, более гибки в управлении концепцией и не избыточны по площадям, считают в РАД. Однако районные ТЦ не смогут заменить полноформатные моллы, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. "Задача районных ТЦ заключается в удовлетворении базовых потребностей, в таких объектах хорошо работают продуктовые магазины, детский и семейный fashion-сегмент, спортивные и образовательные центры, фудкорты и сервисы. В силу удобства расположения они могут стать местом встречи местных жителей. Но все-таки за целевым шопингом большинство продолжают ездить в крупные торговые центры, где представлен больший выбор товаров и услуг".

У районных центров, расположенных в жилых массивах, есть много преимуществ - легко добраться на автомобиле, удобно зайти по дороге с работы, быстро купить продуктов или готовой еды, забрать заказ в пункте выдачи, говорит Жилкина. А потребительский запрос на крупные закупки "на месяц вперед" все чаще реализуется с помощью онлайн-сервисов, это служит причиной снижения трафика многих моллов, расположенных на удалении от жилых массивов. "Однако что касается досуга, развлечений и еды вне дома, то мы уверены, что покупательский спрос вернется на прежний уровень, когда фактор влияния пандемии сойдет на нет. Люди будут продолжать завтракать в кафе, ужинать в ресторанах и праздновать детские дни рождения в развлекательных центрах", - считает она.