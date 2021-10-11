Как меняются коронавирусные ограничения в разных странах

После долгих месяцев жесткого локдауна власти австралийского штата Новый Южный Уэльс наконец-то ослабили коронавирусные ограничения - но только для полностью вакцинированных жителей. Например, теперь в одном доме могут собираться десять привитых австралийцев, а на улице - целых 30. Невакцинированным же разрешено собираться дома только в составе двух человек. До 100 привитых гостей теперь можно приглашать на свадьбы и похороны, и только по пять и по десять непривитых соответственно.

Вновь заработали магазины товаров не первой необходимости, где разрешено запускать по одному посетителю на четыре квадратных метра. С аналогичными ограничениями откроются спортивные залы, а также парикмахерские, салоны красоты и тату - при условии, что в одном помещении будет не более пяти клиентов. Снова откроют свои двери церкви и другие религиозные заведения, но также с правилами социальной дистанции. Петь в помещении пока по-прежнему запрещено, однако на вакцинированных исполнителей это не распространяется.

А в соседней Новой Зеландии власти пошли на радикальные меры и пригрозили лишить работы непривитых представителей некоторых профессий. Главным образом, это касается учителей, сотрудников школ, контактирующих с учениками, докторов, медсестер и прочий медперсонал. До недавнего времени в этой стране были рекордно низкие показатели заболеваемости коронавирусом, однако с приходом дельта-штамма ситуация вновь ухудшилась, а правительство "закрутило гайки".

Во Франции, где сотрудников сферы здравоохранения обязали привиться еще несколько недель назад, власти ищут способы заставить сделать это и других людей. С 15 октября для всех невакцинированных граждан анализы на коронавирус станут платными. ПЦР-тесты будут по 44 евро за штуку, если их делают в лаборатории, и по 25 евро - если в аптеке. Самостоятельные тесты будут по 5,2 евро. Исключения составят молодые люди, которые до сих пор учатся в старшей школе и недавно отметили 18 день рождения, а также невакцинированные взрослые с симптомами коронавируса или находящиеся в очереди на операцию.

Тем временем Италия первой в Евросоюзе решилась обязать всех работающих людей в стране завести коронавирусный паспорт. В нем содержится информация о вакцинации, перенесенном заболевании либо о своевременно сделанном ПЦР-тесте. Это коснется всех, кто "выполняет трудовую деятельность" в частном секторе, всех государственных служащих и всех, кто работает в государственном управлении по внешнему контракту, пишет издание The Local. Уклонистов хотят штрафовать на сумму от 600 до 1500 евро, а начальство, которое не будет проверять соответствующие "зеленые пропуска" у своих подчиненных, - на 1000 евро. Кроме того, если сотрудник государственного сектора не предъявит коронавирусный паспорт, то последующие пять дней в его личном деле будут значиться как несанкционированные прогулы. После пятого дня его отстранят от работы без сохранения зарплаты, пока он не принесет документ. Работников же частного сектора сразу лишат зарплаты и будут помечать как отсутствующих. Новые правила, которые начнут действовать 15 октября, коснутся, по некоторым оценкам, 18 миллионов итальянцев.

В Великобритании разговоры о коронавирусных паспортах идут уже давно, но ввести их решился пока только Уэльс. По указу местных властей, без пропуска, который содержит информацию либо о вакцинации, либо об отрицательном тесте на COVID-19, отныне нельзя посещать ночные клубы, мероприятия в закрытых помещениях на более 500 человек, мероприятия на открытом воздухе на более 4000 человек и любые мероприятия на более 10 тысяч человек, в том числе спортивные. В Шотландии для допуска в подобные места требуется исключительно сертификат о вакцинации, передает BBC.

А в некоторых других странах - например, в Дании - власти наоборот уже успели пожать плоды карантинных мер и окончательно отказались от них. В этой скандинавской стране последним "пало" как раз правило, предписывающее иметь при себе справку о прививке, чтобы попасть в ночные клубы и прочие развлекательные заведения. Решение было принято после того, как от коронавируса привились уже более 80 процентов датчан старше 12 лет. И все же людей по-прежнему просят носить маски в аэропортах, на приеме у врача, при сдаче анализов и в больницах. Кроме того, сохраняется рекомендация о соблюдении социальной дистанции.