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Рубрика: В мире

Китай раскритиковал действия США на европейском энергетическом рынке

Текст: Юрий Когалов

США ради своих геополитических интересов мешают проектам, которые способны урегулировать энергетический кризис в Европе. В первую очередь речь идет о противодействии "Северному-потоку-2". Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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"Проект "Северный поток-2" выгоде России и Евросоюзу, он позволит разрешить энергетический кризис в Европе". США, исходя из своих геополитических интересов, пытаются монополизировать европейский рынок энергоресурсов​​​. Они используют все возможные способы, чтобы помешать реализации соответствующих проектов, действуя против интересов РФ и ЕС, против российско-европейского сотрудничества", - отметил представитель китайского внешнеполитического ведомства. "Подобные действия Вашингтона абсолютно неприемлемы", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" был проложен от побережья России через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Теперь оператора газопровода Nord Stream 2 AG должен пройти сертификацию, этот процесс может занять несколько месяцев. Первые поставки газа европейским потребителям ожидаются уже в этом отопительном сезоне.

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