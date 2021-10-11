В РФПИ назвали фейком статью The Sun о "краже" формулы вакцины AstraZeneca

"Британские СМИ сообщают, что российский "Спутник V" якобы основан на исследованиях вакцины Oxford / AstraZeneca - еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках", - так начинается сегодняшнее заявление создателей российской вакцины "Спутник V", опубликованное на официальном сайте вакцины на нескольких языках.

"История, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире, и мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации. Они также не имеют никакого научного смысла, поскольку Спутник V и AstraZeneca используют разные платформы", - говорят создатели российской вакцины.

Далее в заявлении приводится краткая история создания нашей вакцины, о чем глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказывал много раз, включая и причины, по которым возглавляемый им фонд выбрал в качестве партнера НИЦ имени Гамалеи и крупно инвестировал в разработку кандидатной вакцины ученых этого центра, которая позже была названа "Спутником V". Векторная вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной аденовирусной платформе: в качестве вектора, доставляющего генный материал коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека, используются два штамма аденовируса человека. И наша вакцина - единственная в мире, два компонента которых различаются, по сути это два очень похожих, но все же различных препарата - как показал опыт, такой подход обеспечил высокую эффективность вакцины.

"Российская вакцина уникальна среди всех вакцин против COVID-19 в использовании гетерогенного бустинга (два разных вектора, Ad26 и Ad5, для двух прививок для достижения более сильного и длительного иммунитета) или комбинированного подхода, в то время как AstraZeneca дважды использует один и тот же вектор", - отмечается в заявлении.

Его авторы подчеркивают: "Разработчики Sputnik V, Центр Гамалея, использовали ту же платформу аденовирусов человека для своих более ранних новаторских исследований на протяжении многих лет, включая вакцины против Эболы в 2017 году и MERS в 2019 году, чтобы быстро разработать российскую вакцину против COVID-19", - отмечается в заявлении.

В документе также напоминается общеизвестный факт: вакцина Oxford /AstraZeneca содержит аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий вектор, используемый в российском препарате.

"В отличие от некоторых других вакцин, используемых сегодня, Sputnik V имеет отличный профиль безопасности с очень небольшим количеством серьезных побочных эффектов по сравнению с другими вакцинами и без случаев миокардита или церебрального венозного тромбоза (CVT)", - обращают внимание разработчики вакцины.

Еще один момент, который должен развеять все сомнения: команды Sputnik V и AstraZeneca проводят совместные клинические испытания по комбинированному применению двух вакцин и уже опубликовали информацию о безопасности и эффективности. Вряд ли оксфордские ученые пошли бы на сотрудничество с гамалеевцами, если бы у них были хоть малейшие основания заподозрить россиян в плагиате.

"Вместо того, чтобы распространять фальшивые истории, британские СМИ и государственные службы должны лучше защищать репутацию AstraZeneca, безопасной и эффективной вакцины, которая постоянно подвергается нападкам со стороны конкурентов в средствах массовой информации с фактами, вырванными из контекста", - делают вывод авторы заявления, назвавшие себя "команда вакцины "Спутник V".