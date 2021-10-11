Корабли Северного флота взяли на контроль безопасность в Гвинейском заливе

Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Академик Пашин" и спасательного буксирного судна "Алтай" под флагом командира соединения противолодочных кораблей капитана 1 ранга Станислава Варика обеспечивает безопасность судоходства в Гвинейском заливе.

"Североморцы обследовали более девяти тысяч квадратных миль и провели досмотр одного подозрительного гражданского судна", - сообщила в понедельник 11 октября пресс-служба СФ. Там уточнили, что мониторить ситуацию в этом районе Мирового океана, печально известном пиратскими набегами на мирные суда, нашим военным морякам помогает, в том числе, авиатехника.

Так, для контроля обстановки в заливе военные используют поисково-спасательный вертолет Ка-27. На его борту, помимо экипажа, размещают вооруженных пулеметами и автоматами морских пехотинцев. Такие операции организуют для предотвращения захвата судов.

Кроме того, североморцы готовы оказывать помощь терпящим бедствие морякам. Опыт подобной работы военнослужащие получили на специальных тренировках. Они, в частности, освоили правила тушения пожара на аварийном судне, порядок эвакуации пострадавших с палубы и из воды, оказания им первой медицинской помощи.

Насколько это трудное и рискованное дело - обеспечивать безопасность гражданского судоходства и бороться с морскими разбойниками - североморцы хорошо знают. Тот же БПК "Кулаков" неоднократно участвовал в антипиратских рейдах. Вообще Северный флот в последние годы несколько раз отправлял своих моряков в приглянувшиеся пиратам воды. Помимо "Кулакова", в Аденском заливе у берегов Африканского Рога бывали тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и большие противолодочные корабли "Адмирал Чабаненко", "Североморск" и "Адмирал Левченко", другие экипажи СФ. Они многие месяцы охраняли от пиратских набегов мирные судна, провели по опасным водам десятки международных караванов.

Без стычек с морскими разбойниками подчас не обходилось. Несколько лет назад, когда пираты атаковали сухогруз "Ocean Diamond" и танкер "United Emblem", именно североморцы спасли экипажи от вынужденного заточения в пиратском плену, а хозяев судов - от унизительных переговоров о выкупе и многомиллионных затрат.

Боевые операции российских кораблей в районе Африканского Рога потом детально изучило флотское командование. На их основе адмиралы подготовили рекомендации, как надо действовать экипажу в той или иной ситуации. Перед дальними походами команды теперь изучают это пособие.