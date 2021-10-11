Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен

Председателю политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Об этом сообщил его соратник Ренат Кузьмин.

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает, и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую", - написал депутат на своей странице в Facebook.

Власти Украины Кузьмин сравнил с клоунами в цирке. По его словам, в их действиях нет ни логики, ни здравого смысла. "Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?" - спрашивает он.

"Сначала эта садистская власть решением СНБО наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции, а теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО", - обратил внимание Кузьмин.

Между тем еще один однопартиец Медведчука Ростислав Дубовой в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразил уверенность, что у нынешней власти не получится сфабриковать уголовное дело председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Виктора Медведчука не посадят, он чист перед законом и его совесть чиста перед украинским народом", - заявил он. По мнению Дубового, этим делом президент Украины Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание от офшорного скандала.