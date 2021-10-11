Медведев: Диалог с Киевом возможен только после смены руководства

Переговоры с Киевом бессмысленны. Надо дождаться смены руководства на "вменяемое". Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Во главе Украины сейчас невежественные и необязательные люди, которые постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Например, сначала подписывают Минские соглашения и идут на переговоры в "нормандском формате", а потом разворачивают позицию совсем в другую сторону. "И это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения", - подчеркнул Медведев. Он напомнил, что в политике возможны компромиссы и небольшие отступления от сформированной линии. Киев же меняет подход на диаметрально противоположный, поэтому таким "партнерам" нельзя доверять.

Зампред российского Совбеза посвятил этой теме целую статью, которая была опубликована 11 октября в газете "Коммерсант". В авторской колонке политик подробно объяснил, почему бессмысленны контакты с соседями. Все просто - люди, сидящие в Киеве, нацелены на тотальную конфронтацию с Россией, а не на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений.

Возникает вопрос: Что же делать Москве в данной ситуации? Ответ: "Ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", - поделился своим мнением Медведев.