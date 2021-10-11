МИД РФ: Заявление премьера Албании об объединении с Косово неприемлемо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "абсолютно неприемлемым" заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении с Косово. Соответствующий комментарий опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ.

По словам Захаровой, продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям Резолюции 1244 Совбеза ООН и подрывает стабильность в регионе. Особенно странно, что нарушение основополагающего для косовского урегулирования документа декларируется в качестве ключевой цели политической карьеры лидера одной из стран Балканского региона.

Подобные "ущербные вбросы" совершенно не вписываются в контекст совместных усилий Белграда и Тираны по созданию единого рынка, которые предпринимаются ими в рамках совместной со Скопье региональной инициативы "Открытые Балканы", отметила Захарова. Она добавила, что в МИД ждут адекватную реакцию западных опекунов проекта "государственности" Косова на данную провокацию.

Ранее, в конце сентября сообщалось, что на переговорах в Брюсселе Сербия согласилась на деэскалацию напряженности на севере Косово. По вопросу со снятием сербских номеров на въезде в Косово, который и послужил поводом к конфликту, найден компромисс.