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11.10.2021 20:41
Рубрика: В мире

МИД: Россия вынуждена создавать новые вооружения в ответ на действия США

Текст: Юрий Когалов

Разработка Россией перспективных комплексов вооружений является вынужденной мерой. К этому ее толкают дестабилизирующие обстановку в мире действия США. Об этом заявил и. о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

Фото: Getty Images
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"Разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами глобального удара, способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности", - цитирует дипломата агентство ТАСС. Москва надеется, что все вызывающие опасения вопросы удастся обсудить в ходе стратегического диалога между РФ и США и найти устраивающие обе стороны решения.

При этом Воронцов отверг обвинения в наращивании Россией ядерного потенциала. Как подчеркнул представитель МИД РФ, эти утверждения "бездоказательны и лишены каких-либо оснований". "Они базируются либо на ошибочных оценках, либо на откровенной дезинформации", - подчеркнул дипломат.

Он заверил, что Россия досконально соблюдает свои обязательства, и принятие на вооружение новых систем сопровождается списанием устаревших.

В мире США Власть Безопасность Армия

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